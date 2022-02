L'Olbia pareggia due volte, ma alla terza rete capitola: l'Entella vince 3 a 2 - Genova 24

Chiavari. Trasferta in terra sarda per la Virtus Entella, impegnata in casa dell’Olbia nella 25ª giornata del girone B della Serie C.

I chiavaresi, che quattro giorni fa hanno battuto il Montevarchi con un netto 5-1, occupano la quarta posizione in classifica al fianco di Ancona Matelica e Pescara. I bianchi si trovano nell’esatto centro classifica, al decimo posto con 28 punti. All’andata finì in parità: 3 a 3.

La cronaca.

Olbia – Virtus Entella 2-3 (p.t. 1-1)

L’Olbia allenata da Massimiliano Canzi gioca col 3-5-2 con Ciocci; Brignani, Emerson, Pisano; Arboleda, Lella, Giandonato, Chierico, Travaglini; Udoh, Ragatzu.

A disposizione: Barone, Van Der Want, Pinna, Sanna, Ladinetti, Perseu, Belloni, Occhioni, Biancu, Mancini, Saira, Manca.

Gennaro Volpe schiera la Virtus Entella col 4-3-1-2 con Borra; Pavic, Silvestre, Coppolaro, Cleur; Dessena, Rada, Karić; Schenetti; Magrassi, Merkaj.

In panchina siedono Siaulys, Barlocco, Lipani, Pellizzer, Chiosa, Morosini, Paolucci, Palmieri, Lescano, Meazzi, Sadiki.

Arbitra Mario Saia della sezione di Palermo, coadiuvato da Roberto Terenzio (Cosenza) e Marco Carrelli (Campobasso); quarto uomo Silvia Gasperotti (Rovereto).

Locali in completo bianco; liguri in tenuta nera con inserti biancocelesti.

Nei primi minuti di gioco i padroni di casa pressano con decisione i portatori di palla e chiudono l’Entella nella propria metà campo.

Il primo sussulto al 12°, con un tiro ad incrociare di Chierico che termina alto dopo una respinta di Borra.

Dopo aver lasciato sfogare i locali in avvio di gara, la formazione chiavarese prende campo. Si gioca ad elevata intensità, ma le difese hanno la meglio e le due formazioni non riescono ad arrivare alla conclusione.

Al 20° azione insistita di Magrassi in area sarda, ma non riesce a creare problemi a Ciocci.

Al 22° altra occasione costruita dagli ospiti, con un cross di Rada per il tiro al volo di Dessena, impreciso.

Al 25° l’Entella passa in vantaggio. Palla difesa con i denti al limite dell’area da Dessena, appoggiata poi per il destro di Schenetti che dal limite è una sentenza. 0 a 1.

Al 30° ci prova Magrassi servito da Pavic, ma il suo tiro è debole e centrale.

Al 32° l’Olbia pareggia. Azione confusa in area chiavarese risolta da un rimpallo ed un assist di lella che mette Udoh davanti a Borra. Facile il tap in del giocatore di casa per l’1 a 1.

Al 36° punizione per i locali dal vertice destro dell’area, Ragatzu colpisce la barriera.

Al 38° Rada ferma irregolarmente Lella: ammonito. La conseguente punizione è calciata da Emerson, ancora sulla barriera.

Al 41° viene ammonito Emerson. Termina sul fondo la punizione battuta da Schenetti.

Si chiude senza recupero il primo tempo, sul risultato di 1 a 1.

Secondo tempo. Si riprende senza sostituzioni.

Al 2° rapida ripartenza dell’Entella, chiusura di Arboleda.

Al 6° Borra respinge come può una conclusione di Udoh, poi blocca in presa un cross dello stesso Udoh.

Al 7° Lipani prende il posto di Rada.

All’8° rapida incursione di Schenetti che viene chiuso al momento del tiro dal portiere.

Al 9° torna in vantaggio l’Entella: angolo di Schenetti, colpo di testa di Merkaj sul primo palo che complice una deviazione di Travaglini finisce alle spalle di Ciocci. 1 a 2.

Tra i locali, al 15°, Biancu sostituisce Chierico. Al 21° Canzi effettua una doppia sostituzione: fuori Brignani e Giandonato, dentro Pinna e Ladinetti. Al 24° entrano Pellizzer al posto di Cleur e Palmieri al posto di Schenetti.

Al 28°, inaspettato, arriva il pareggio dell’Olbia con un tiro cross con l’esterno di Ragatzu che sorprende Borra e si infila nell’angolino basso. 2 a 2.

I sardi insistono e al 29° un tentativo di Ragatzu viene respinto in angolo.

Al 35° doppia sostituzione in entrambe le squadre: Morosini per Karić e Lescano per Magrassi tra i liguri; Saira per Udoh e Occhioni per Lella tra i bianchi.

Al 39° l’Olbia va vicina al sorpasso: una conclusione a giro di Ragatzu, lievemente deviata, colpisce il palo.

Al 45° l’Entella torna in vantaggio, per la terza volta. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, dentro l’area piccola c’è la stoccata di Merkaj che fulmina il portiere. 2 a 3.

Dopo tre minuti di recupero si chiude l’incontro. L’Entella conquista 3 punti pesanti per continuare la rincorsa al terzo posto. Grande prova di carattere su un campo difficile espugnato grazie al temperamento dei ragazzi di mister Volpe che, partita dopo partita, confermano le loro qualità.

In classifica i chiavaresi si scrollano di dosso l’Ancona Matelica e restano appaiati al Pescara in quarta posizione. Il Cesena, impegnato domani sera a Modena, è due punti sopra. Domenica 13 febbraio alle ore 17,30 si giocherà Entella-Pontedera.