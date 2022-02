Serie B2: riprende il campionato e la Serteco torna in testa alla classifica - Genova 24

Genova. Riprende il campionato da dove era finito, con una Serteco caparbia e vittoriosa tra le mura amiche. La sfida contro Alba, diretta concorrente per le zone alte della classifica, ha visto le coccinelle di coach Corrado prevalere per 3 a 1 (23-25, 29-27, 25-23, 25-18) al termine di una gara equilibrata dove le padrone di casa non hanno mai mollato il colpo nonostante lo svantaggio iniziale. Ottima prova di squadra, che dimostra ancora una volta la forza di un grande gruppo.

La parola a Paolo Corrado: “Ripartire in campionato con uno scontro al vertice non è mai cosa facile e la partita di ieri ne è stata l’emblema. Partita, secondo me, divertente ed equilibrata sino a metà gara, che ha visto entrambe le squadre darsi battaglia senza esclusione di colpi. Questo è stato sicuramente un segnale positivo per la ripresa del torneo di B2. Il primo set ci ha visto in difficoltà in un paio di turni in ricezione dove Alba ha saputo sfruttare un break di +5. Serteco però non si è disunita riuscendo a recuperare, chiudendo il set sotto di -2″.

“Questo ci ha dato consapevolezza e sicurezza nel rientrare in campo, nel secondo set, ancora più determinate e nonostante alcune piccole imprecisioni, dovuta forse anche al fatto della mancanza della partita di sabato, abbiamo comunque saputo sfruttare al meglio alcune incertezze di Alba e chiudere a 29-27. Tutto ciò ha dato morale, ma la squadra avversaria non si è disunita e ha continuato a dare battaglia. Le nostre coccinelle però sono state più lucide nei momenti decisivi e questo ha fatto la differenza; un terzo set giocato e vinto di nuovo di 2 punti di distacco dalle avversarie è segnale di una grande prova di tutta la squadra. Nel quarto set ovviamente siamo stati molto bravi a scavare un solco già dall’inizio e portarci verso la conquista dei 3 punti in controllo”.

“Sicuramente è stato determinante l’apporto di tutte le giocatrici chiamate in causa, da Battilana entrata in battuta, a Sara Allegri determinante nei finali di set con battuta e difesa. Un lavoro di team che come al solito lascia più sorrisi che amarezza. È in dubbio che stiamo attraversando un periodo difficile e complicato, per molti versi anche in settimana non sempre ci sono stati momenti facili, però la grande differenza e il grande merito che hanno tutte queste ragazze è quello di riuscire a fare quadrato e di saper rispondere sempre sul campo da gioco”.

“Il gruppo è formato da dodici atlete dotate di grande forza di volontà e di grande tecnica che stanno portando avanti una stagione non semplice, ma solo con la loro energia, serietà e grinta, riescono a rendere questa stagione ancora più giocabile. Sono i risultati a parlare e la nostra squadra occupa la vetta della classifica” conclude Corrado.