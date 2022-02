Serie B femminile: pronto riscatto Pegli in casa della Biellese - Genova 24

Genova. Pronto riscatto per Basket Pegli nella seconda delle due ravvicinatissime gare del campionato di Serie B. La squadra di coach Mario Conte si rimette subito in moto dopo la battuta d’arresto in casa della Polismile (50-52) e si impone nettamente in casa della Biellese.

Ecco il commento della sfida a cura di coach Mario Conte: “Non è mai facile giocare due gare così ravvicinate su due campi molto difficili e soprattutto nella condizione fisica post Covid in cui siamo. Dopo la gara opaca di ieri ci aspettavamo una reazione, possiamo dire che cose positive ne abbiamo viste sia tecnicamente che dal punto di vista dell’atteggiamento; ovviamente ci sono stati momenti di difficoltà ma non ci siamo disunite come successo ieri e questo è certamente un buon segnale. Concludo facendo i complimenti a Biella che ha disputato un’ottima gara, non mollando mai e mettendoci spesso in difficoltà; di sicuro non meritano la posizione di classifica che occupano”.

Il tabellino della partita valevole per l’11ª giornata:

Basket Femminile Biellese – Basket Pegli 61-69

(Parziali: 9-20, 17-9, 13-22, 22-18)

Basket Femminile Biellese: Tua, Habti ne, Senesi 2, Peretti ne, Zanforlini 4 M, Lentini ne, Trucano ne, Tombolato 2, Ramella 18, Avonto 8, Gandini 27, Gentile ne. All. Fabbri.

Basket Pegli: Bertini 11, Monachello 3, Napoli, Ranisavljevic 26, Canale 2, Vivalda 10, Policastro, Magno ne, Arecco 13, Sciammetta 4. All. Conte, ass. Pozzato, Oneto.

Arbitri: Nicolello (Torino) e Chieppa (Ternengo).