Serie A2: la Sampdoria Futsal non va oltre il pareggio casalingo con Massa - Genova 24

Campo Ligure. Pareggio contro il Città di Massa che sa di beffa per la Sampdoria Futsal di mister Francesco Cipolla, che, in vantaggio di due reti, ha subito il recupero avversario a sette secondi dalla sirena. I blucerchiati, comunque, con questo punto agrodolce, hanno centrato il quindicesimo risultato utile di fila e sono saliti momentaneamente in vetta solitaria, a +2 su Gisinti e Città di Mestre.

Il tocco da biliardo di Alejandro Vega, il delizioso scavetto di Matej Fidersek ed un insuperabile Juninho sembravano aver incanalato la gara sui binari desiderati dalla Samp. Il Città di Massa, invece, ha riaperto immediatamente la contesa con l’impeccabile realizzazione dal dischetto di Jodas.

La Samp, nel finale, si è procurata numerose chance in ripartenza per archiviare definitivamente la pratica, ma ha peccato di imprecisione. Proprio quell’imprecisione che invece non ha tradito Belamrabet, che, al fotofinish, ha gonfiato la rete alle spalle di Juninho ed ha impedito ai blucerchiati di conquistare l’intera posta.

Il tabellino:

SAMPDORIA FUTSAL – CITTA’ DI MASSA 2 – 2 (p.t. 1-0)

Sampdoria Futsal: Junihno, Foti, Vega, Fidersek, Totoskovic; Politano, Ortisi, Gargantini, Sviercoski, Salamone, Rivera, Rossini. All. Cipolla.

Città di Massa: Dodaro, Quintin, Gonzalez, Benlamrabet, Quilez; Stagnari, Jodas, Carrozzo, Bertoldi, Del Frate, Cattani, Marangon. All. Aliboni.

Arbitri: Giacomo Voltarel (Treviso), Alessandro Salicchi (Terni); crono: Gregorio Sommese (Lecco).

Marcatori: pt 10’02” Vega (SAM); st 11’51” Fidersek (SAM), 12’12” Jodas (Rig.) (CDM), 19’53” Belamrabet (CDM).

Note: espulso al 10’39” st Dodaro (CDM); ammoniti Cattani (CDM), Salamone (SAM).