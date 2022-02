"Sentono gli aerei sopra le loro teste, hanno paura", in apprensione la onlus che ospita i bambini ucraini - Genova 24

Sestri Levante. “In questi giorni siamo incollati ai social, alle chat, per capire quello che sta accadendo, c’è grande apprensione, le nostre ragazze ci raccontano che al momento dove vivono loro non ci sono bombardamenti ma li sentono in lontananza, sentono tremare i muri delle case al passaggio degli aerei militari sopra la testa”.

Cristiano Simonetti è il presidente dell’associazione di volontariato La Baia delle Favole, una realtà che da oltre dieci anni si occupa di aiutare bambini con particolari esigenze e in questo ambito di organizzare l’accoglienza, nel Tigullio, di alcuni giovanissimi provenienti proprio dall’Ucraina.

“A causa del Covid siamo dovuti stare fermi con i viaggi nel 2020 e nel 2021 – continua il presidente dell’associazione – speravamo di tornare a ospitare i bambini la prossima estate ma adesso questa speranza è più lontana che mai, quello che possiamo fare è scambiarci impressioni e messaggi tra le varie famiglie ospitanti in costante contatto con le famiglie ucraine”.

I bambini che solitamente venivano ad agosto a trascorrere un mese tra Sestri Levante e altre località di mare provengono dal centro del Paese, dalla Poltava.

La Poltava è una regione rurale tra Kiev e il Donetsk, da lì arriva un quarto delle importazioni di grano e il 50% di quelle di mais ed è per questo che la popolazione teme di essere il prossimo obbiettivo delle mire espansionistiche di Putin.

I bambini ospitati dall’associazione ligure però sono i nipoti dei cosiddetti “liquidatori”, ovvero i lavoratori che operarono al recupero della zona del disastro di Chernobil soprattutto negli anni 1986-1987, con un prosieguo delle attività fino al 1990; i loro compiti erano la decontaminazione dell’edificio e del sito del reattore, delle strade, la costruzione del sarcofago per contenere il reattore e altre mansioni collegate. Queste persone, negli anni, hanno acquisito per il rischio che si erano assunte, alcuni bonus tra cui appunto la possibilità di far beneficiare di programmi di aiuti alle loro famiglie.

“Negli scorsi anni il nostro impegno si è rivolto principalmente ai bimbi di Chernobyl – spiegano dalla Baia delle Favole onlus – ma l’associazione è aperta a tutte le realtà, durante il mese di agosto i bimbi vengono accolti nel Tigullio e nelle zone limitrofe presso le nostre famiglie”.

“Oltre al risvolto umano e socio-culturale, la permanenza ha una valenza di tipo sanitario – proseguono – infatti i bambini hanno l’occasione di vivere in un ambiente salubre che aumenta le difese immunitarie del loro organismo, riducendo, per quelli ucraini, il rischio delle malattie legate alla radioattività”.

Al momento non è ancora stato organizzato un piano di aiuto strutturato ma alcune famiglie ospitanti stanno cercando di muoversi con raccolte di generi di prima necessità o con aiuti di tipo economico. “Le situazioni più preoccupanti riguardano i bambini che abitano a Kiev, sappiamo che le loro famiglie stanno facendo il possibile per spostarsi al più presto”.