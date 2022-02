Seminario Italo-Russo, il sindaco Bucci: "Da Genova parta un messaggio per costruire un mondo migliore" - Genova 24

Genova. “Genova, fin dai tempi delle repubbliche marinare è stato un punto di incontro di contatti, fratellanza, amicizia e anche di business per la Russia. I russi erano soliti venire in villeggiatura soprattutto nel ponente e i rapporti sono sempre stati ottimo. Oggi tutta questa parte dell’Europa e dell’Asia ha un’importanza strategica dal punto di vista economico, basti pensare al gas, ma anche dal punto di vista geopolitico”. Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci a margine del seminario Italo Russo in corso al palazzo della Borsa e promosso dall’associazione Conoscere Eurasia.

“Il nostro obiettivo è far si che questi rapporti si rinforzino anche dal punto di vista artistico, culturale e ovviamente anche commerciale e industriale”.

Ma per il sindaco di Genova ci sono anche altre sfide importanti: “Le due sfide su cui vogliamo la partecipazione della Russia insieme all’Europa sono quella dell’ecosostenibilità perché serve uno sforzo comune per diminuire il riscaldamento globale e la decabornizzazione e abbiamo bisogno della Russia per raggiungere questi obiettivi. Io vorrei che da Genova partisse questo messaggio: si lavora tutti insieme per costruire un mondo migliore”.

Proprio sulla decarbonizzazione, insisterà il sindaco nel suo intervento: “E’ fondamentale che ci sia questa linea strategica, questo obiettivo per lasciare un mondo migliore alle nuove generazioni”.