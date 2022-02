Semaforo sulla Aurelia a Nervi, Campora: "Nuova sincronizzazione con più tempo per il transito" - Genova 24

Genova. Una nuova sincronizzazione dei semafori con più secondi programmati per lo scorrimento del traffico sulla direttrice principale. Questo il provvedimento che in queste ora il comune di Genova sta mettendo in atto per provare a limare le criticità alla viabilità emerse a seguito del nuovo impianto all’altezza di via Campostano.

La notizia arriva dall’assessore alla mobilità Matteo Campora, che a margine delle presentazione della nuova sponsorizzazione della stazione metro di Dinegro ha risposto, a distanza, alle polemiche di queste ore sul tema del traffico sulla riviera di levante, con il sindaco di Bogliasco Luca Pastorino in prima linea a distribuire agli automobilisti fermi in coda i volantini della petizione per la rimozione del nuovo impianto.

“Questi semafori negli anni sono stati messi anche per la sicurezza dei pedoni, come quello di Capolungo, ed è la sicurezza il nostro primo obiettivo – spiega Campora – In questi giorni stiamo analizzando i flussi di traffico, prendendo tutte le situazioni, non soltanto il rientro della domenica sera”.

Sulla possibilità di rimuovere il nuovo semaforo, l’assessore lascia la porta socchiusa: “quella di Nervi è una sperimentazione con quindi dei margini di miglioramento e delle possibili modifiche – conclude – stiamo facendo valutazioni su tutto, soprattutto sul trasporto pubblico”. Nel frattempo a grandi passi si avvicina l apertura di Euroflora, prevista dal 23 aprile all’8 maggio, vero e proprio banco di prova per la rinnovata viabilità di tutto il quartiere.