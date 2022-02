Scoperta centrale dello spaccio a Borgoratti: nel box la droga catalogata e pronta alla vendita - Genova 24

Genova. I Carabinieri della Stazione di San Teodoro e Scali hanno sequestrato 10 chili di hashish e 3 di marijuana. L’importante ritrovamento ha avuto luogo all’interno di un garage di Borgoratti di Genova, dove sono stati trovanti anche 500 euro in contanti e una pistola a salve modifica senza il tappo rosso.

Secondo quanto riferito dai carabinieri, durante il blitz è stato trovato all’interno del box un ragazzo di vent’anni, arrestato. La droga era divisa e cataloga in panetti e buste in maniera da consentire un rapido smercio sulla base delle richieste dei clienti.

L’operazione è arrivata dopo settimane di monitoraggi e appostamenti partiti dall’area del Porto Antico di Genova, che aveva portato alla perquisizione e all’arresto di alcuni piccoli spacciatori. Dalle indagini e dalle immagini registrate dalle telecamere, per modalità di spaccio e confezionamento del materiale, è stato individuato quello che con ogni probabilità costituiva un centro di smistamento intermedio di quantitativi medio o grandi di stupefacente non destinati ai consumatori finali, ma che venivano distribuiti a altri pusher per la vendita di dettaglio.

Secondo i militari la presenza dell’arma, perfetta replica della Beretta in dotazione a molte forze di polizia del paese, è esemplificativa del livello della centrale di smistamento: un deterrente per evitare problemi e concludere affari senza sorprese. Sarà però anche accertato il suo eventual utilizzo per piccole rapine avvenuto recentemente in centro.