Scontri Corvetto, la procura chiede condanne fino a 1 anno e 9 mesi per 47 manifestanti antifascisti - Genova 24

Genova. Condanne comprese tra 6 mesi e 1 anno e 9 mesi, ma con un media superiore all’anno di reclusione.E’ quanto ha chiesto in aula questa mattina il sostituto procuratore Paola Crispo per i 47 manifestanti finiti sotto processo (un piccolo gruppo aveva chiesto la messa alla prova) a cui la procura contestava reati che vanno dalla resistenza al travisamento al lancio di oggetti pericolosi per gli scontri con la polizia del 23 maggio 2019, nell’ambito della manifestazione organizzata per contestare il comizio di Casapound.

La manifestazione, a cui avevano partecipato anche Cgil e Anpi che erano rimasti in presidio sotto la Prefettura, aveva visto un folto gruppo di manifestanti avvicinarsi in corteo al ‘fortino’, fatto di grate, mezzi e uomini, realizzato dalle forze dell’ordine per tutelare una trentina di neofascisti riuniti in comizio in piazza Marsala. Lì, dopo il fallimento della mediazione da parte della Digos erano partiti lanci verso l’interno del fortino, a cui la polizia aveva risposto con fitti lanci di lacrimogeni e alcune cariche di alleggerimento.

Nessuno degli imputati è accusato di lesioni, al contrario dei 4 poliziotti del reparto mobile che nel corso degli scontri hanno preso a manganellate il giornalista di Repubblica Stefano Origone (e sono stati condannati in primo grado a 40 giorni di reclusione).

Le pene previste per il reato di resistenza, ma anche per il lanci, sono invece molto elevate. Il pm non ha fatto sconti, ma ha spiegato che a tutti gli imputati sono state concesse le attenuanti generiche bilanciando le aggravanti per poter contenere il reato nel range che va da 6 mesi a 5 anni. Poi la Procura ha modulato le richieste di condanne in base alle singole condotte: da 6 mesi per chi ha solo rilanciato un lacrimogeno a condanne più elevate per chi ha lanciato più oggetti o è risultato recidivo specifico per reati di piazza.

Domani a parlare saranno gli avvocati difensori dei manifestanti e giovedì 10 febbraio il tribunale pronuncerà la sentenza.