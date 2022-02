Scontri Corvetto, la lista Sansa: "Difficile non paragonare le condanne ai manifestanti con quelle dei poliziotti" - Genova 24

Genova. “Davanti alle condanne per i 43 manifestanti che parteciparono agli scontri di piazza Corvetto (da 1 a 4 anni di reclusione) è difficile non fare un paragone con la condanna ai poliziotti che durante la stessa manifestazione hanno massacrato a manganellate il cronista di Repubblica Stefano Origone (40 giorni di reclusione)”. Così i consiglieri regionali della Lista Sansa, Ferruccio Sansa e Selena Candia.

“Ovviamente le sentenze della Magistratura si rispettano, o si appellano, e ognuno si assume le responsabilità anche penali dei propri comportamenti. Ma è bene ricordare come si è arrivati a quel giorno di scontri – spiegano i due consiglieri -. Quel 23 maggio 2019, in centro a Genova, c’è stata una manifestazione del movimento neofascista di Casapound. Da due anni c’era tensione in città, per il proliferare di sedi di movimenti di estrema destra i cui esponenti erano stati autori di violenze: un’aggressione a una candidata del Partito comunista dei lavoratori; l’accoltellamento di un antifascista; le botte a un turista cui era stata mostrata una foto di Hitler”.

“Questa era l’atmosfera in città. E non sono servite a nulla le richieste di Genova Antifascista al Comune di non concedere piazza Marsala a Casapound, ricordando che sindaco e giunta si erano impegnati nel 2018 ‘a non concedere spazi a coloro i quali non garantiscano di rispettare i valori sanciti dalla Costituzione’ – sottolineano Sansa e Candia -. Come poteva il sindaco Bucci non concedere la piazza, dal momento che lui stesso è stato eletto con i voti dell’estrema destra, e ha scelto assessori che partecipano a eventi di commemorazione del fascismo?”.

“La manifestazione in piazza Marsala cosi è si tenuta. In piazza Corvetto è stata organizzata una contro manifestazione di Cgil Genova , ANPI Genova , Arci Liguria , Libera Liguria , Comunità Di San Benedetto Al Porto , con tanti genovesi scesi in piazza per opporsi a un movimento di razzisti xenofobi. Gli scontri, c’è poco da stupirsi, sono stati un epilogo scontato – concludono i due consiglieri della Lista Sansa -. A distanza di due anni, cosa vediamo? Vediamo che gli antifascisti autori di reati in piazza (dove non si fece male nessuno) sono stati condannati duramente, a differenza dei poliziotti che hanno frantumato le mani a un cronista inerme. Vediamo che non c’è mai stata un’onesta assunzione di responsabilità da parte di chi ha esposto la città a violenze che potevano essere evitate. E vediamo che negli ultimi due anni a Genova lo sdoganamento istituzionale del fascismo è proseguito: a Nervi il Comune ha addirittura intitolato una piazza a un militare della X Mas, poi passato alla Repubblica di Salò”.

“Tutto questo disagio è accresciuto dal fatto che Genova è la città del G8 – concludono Sansa e Candia -. Oggi come allora bisogna dirlo: sono le violenze compiute dai rappresentanti dello Stato che intaccano l’immagine delle forze dell’ordine e fanno perdere fiducia ai cittadini. Sono gli agenti violenti i peggiori nemici della polizia perché gettano ombra sull’operato di tanti agenti perbene”.