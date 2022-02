Sciopero trasporto pubblico, lavoratori in piazza: "Chi porta patate guadagna di più" - Genova 24

Genova. Ha preso il via questa mattina, a partire dalle 10, in piazza De Ferrari, sotto al palazzo della Regione, il presidio dei lavoratori del trasporto pubblico locale nel giorno dello sciopero proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, per protestare contro il mancato rinnovo del contratto nazionale Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità TPL), scaduto da quattro anni.

“O rinnovo contrattuale o sciopero no limit nazionale”, sono queste le parole scritte a caratteri cubitali sugli striscioni portati in piazza. E tra lo sfogo, la rabbia e il malcontento contro un sistema che non funziona, contro gli stipendi troppo bassi, oggi si manifesta anche contro la guerra in Ucraina: “Stop alla guerra”.

“Negli ultimi 12 anni siamo indietro di tre contratti. Noi oggi, nel giorno dello sciopero nazionale, chiediamo rispetto per i lavoratori. Rivendichiamo non un privilegio non un diritto. Diritto a un lavoro, uno stipendio. Diritto alla serenità. Diamo un servizio pubblico e sociale. Sono stati due anni difficili e noi ci siamo stati, esattamente come i lavoratori della scuola o della sanità”, a dirlo Giuseppe Gulli, segretario regionale Uil trasporti.

guarda tutte le foto 23



Sciopero trasporto pubblico, lavoratori in piazza

“Sono quattro anni e due mesi che aspettiamo un rinnovo contrattuale – sottolinea invece Santo Pugliese, segretario regionale Fit-Cisl – ed è una vertenza molto complicata, non per colpa dell’organizzazione sindacale, ma per colpa delle associazioni datoriali. Sono quattro anni che stanno giocando, noi invece non vogliamo più giocare. Sono anni che stiamo sotto pressione – prima la caduta del ponte Morandi, poi la pandemia – anni in cui non ci siamo mai sottratti al servizio pubblico. Chiediamo il rinnovo anche perché il costo della vita è triplicato e abbiamo salati molto bassi”.

“Negli ultimi 22 anni, abbiamo rinnovato solo tre contratti nazionali. Credo sia arrivato il momento di dare la giusta dignità a questa categoria. I nostri trattamenti tabellari sono tra i più bassi d’Italia. Non è possibile che un lavoratore autoferrotranviere neoassunto, parametro 140, che non ha contrattazione secondo livello, non arrivi a prendere 1200 euro al mese. Portiamo persone. Chi porta patate guadagna di più“, grida al microfono Edgardo Fano di Faisa Cisal.