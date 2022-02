Sci alpino, cinque medaglie per la CSS Genova ai campionati italiani - Genova 24

Genova. Si sono disputati sabato 19 e domenica 20 febbraio i campionati italiani Fssi (Federazione Sport Sordi Italia) di sci alpino a Bielmonte, in provincia di Biella, con l’organizzazione dalla società Scialis.

Numerosi i partecipanti provenienti da tutta Italia, con un livello molto alto di tecnica e preparazione, mentre erano nove i genovesi in gara tra i 44 concorrenti iscritti in diverse discipline.

La società ASD CSS Genova, che rappresenta l’Ente Nazionale Sordi, ha fatto incetta di medaglie rappresentando alla grande la città della Lanterna in questo difficile campionato nazionale. Ha conquistato due ori, due argenti e un bronzo.

Una grande gara è stata disputata dal giovane talento Mirco Balduzzi, che a soli 14 anni si è affermato come campione d’Italia di slalom gigante (primo posto anche in assoluto battendo tutti i tempi degli altri atleti in carica negli anni passati titolari maglia azzurra della nazionale sordi) e slalom speciale. Le altre medaglie sono i due argenti conquistati da Beatrice Benna, uno in slalom gigante e il secondo in slalom speciale, mentre il bronzo femminile è andato ad un’altra talento all’esordio, la 19enne Anna Morgavi Lysenko, che ha saputo affrontare la sua prima gara nello slalom gigante con un eccellente tempo.

La società genovese ha quindi conquistato il terzo posto nella classifica a punti delle squadre, migliorando rispetto all’anno scorso quando aveva conquistato una sola medaglia. “Un ringraziamento va a questi atletiche con il loro sacrificio ed impegno possono rappresentare il futuro genovese nel mondo dello sci per i ragazzi sordi e sperare concretamente a gareggiare con la maglia azzurra” si complimenta con loro il consigliere comunale genovese Davide Rossi, che da sempre è vicino ai ragazzi sordi della città.

La locandina dell’evento