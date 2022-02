Scazzottata sulla funivia per le mascherine: tre genovesi denunciati per rissa - Genova 24

Genova. Uno di loro si toglie la mascherina, scatenando la rabbia dei presenti, e in pochi minuti si arriva alle mani, dando vita ad una vera e propria rissa terminata solamente con l’arrivo dei carabinieri. Questo è quanto successo nei giorni scorsi in Val Badia, Alto Adige, dove tre sciatori genovesi sono rimasti coinvolti in una scazzottata con due turisti irlandesi.

Secondo quanto riferito nella giornata di venerdì dalla procura di Bolzano, infatti, mentre i cinque si trovavano all’interno di una cabina della funivia, uno degli stranieri si sarebbe tolto la mascherina Ffp2, scatenando la protesta dei genovesi. E dalle parole alle mani è stato un attimo.

Nel frattempo, vedendo la cabina ondeggiare per quanto stava succedendo al suo interno, qualcuno ha avvertito i carabinieri, giunti sul posto in pochi minuti per separare i contendenti e quindi evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. Fortunatamente nessuno ha subito ferite di rilievo, per cui non è stato necessario l’intervento dei medici del 118. Per tutti e cinque, però, è scattata la denuncia per reato di rissa, aggravato da futili motivi.