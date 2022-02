Scajola: "Investimento di oltre un milione di euro per il recupero di 42 alloggi di edilizia residenziale pubblica" - Genova 24

Liguria. Un milione di euro per la riqualificazione di 42 alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Genovesato. Sono stati messi a disposizione dalla Giunta regionale ad ARTE Genova, su proposta dell’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, grazie alla rimodulazione di fondi del bilancio regionale.

“L’investimento ingente in opere di riqualificazione di alloggi Erp nel Genovesato – spiega l’assessore regionale Marco Scajola – sarà possibile grazie alla rimodulazione di fondi regionale”.

“Un’ operazione importante, grazie alla quale verranno riqualificati e bonificati 42 alloggi dislocati nella provincia di Genova. Atti concreti, ancor più fondamentali in questo periodo in cui l’emergenza sanitaria si è tramutata in crisi economica per molti cittadini. Grazie a questa operazione garantiamo un’abitazione confortevole e sicura anche alle fasce più deboli della popolazione” concludono.