Sant'Eusebio, si rompe tubo del riscaldamento e salta l'impianto elettrico: scuola materna chiusa d'urgenza - Genova 24

Genova. Brutta sorpresa questa mattina per decine di famiglie della Valbisagno, che poco dopo le 7,30 hanno ricevuto la comunicazione d’urgenza dell’improvvisa chiusura della scuola materna Mimosa, a Sant’Eusebio.

Ad obbligare la chiusura un guasto all’impianto di riscaldamento: secondo le prime informazioni questa mattina un tubo si sarebbe rotto, provocando una infiltrazione che ha raggiunto il quadro elettrico dell’edificio, facendo saltare tutto l’impianto. Immediato l’intervento dei tecnici di Aster, che hanno ripristinato la luce, ma poco si è potuto fare per i caloriferi.

Rimasti i locali al freddo, non si è potuto quindi aprire la scuola, con gravi disagi per le famiglie dei bambini della materna, alcuni di loro raggiunti dalla notizia solamente davanti alle porte dell’edificio. Secondo quanto comunicato dalla scuola, nella giornata di lunedì il servizio scolastico sarà garantito.

Questo non è il primo disagio legato a dei guasti per il plesso scolastico di via Mogadiscio a Sant’Eusebio, che comprende un nido, una materna e una scuola elementare: già lo scorso anno si erano verificate infiltrazioni dalla copertura e dagli infissi. Per la messa in sicurezza dell’edificio, da sempre alle prese con problemi strutturali, Comune e Municipio hanno stanziato 450mila euro.