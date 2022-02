Santa Margherita Ligure: anche nel 2022 un libro per ogni nato - Genova 24

Santa Margherita Ligure. Si rinnova, anche quest’anno, da parte dei Servizi Bibliotecari del Comune di Santa Margherita Ligure, l’iniziativa “Nati per leggere”.

Ai bambini di Santa Margherita Ligure nati nel 2022 verrà infatti inviato, come gli scorsi anni, un libro. Quest’anno sarà la volta de “Il ragno e la farfalla”, un albo splendidamente illustrato da Fiammetta Capitelli, edito dai Servizi Bibliotecari del Comune di Santa Margherita Ligure, scritto dagli ospiti adulti dell’Anffas Villa Gimelli, in occasione del 20 novembre, Giornata internazionale per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Felicitazioni sin da ora a tutti i genitori, invitati a visitare la biblioteca comunale di via Cervetti Vignolo, dove vi sono tantissimi libri che rientrano nella selezione di “Nati per leggere” e dove il personale della biblioteca li aspetta con grande piacere.