Sanremo, la lanterna di Genova in mano a Gianni Morandi e Jovanotti: a loro il premio della serata cover - Genova 24

Sanremo. Un ragazzo fortunato e C’era un ragazzo che come me, Penso Positivo e Fatti mandare dalla mamma. A Gianni Morandi e Jovanotti piace “vincere facile” e infatti hanno vinto. Cosa? La serata di Sanremo 2022 dedicata alla cover. Cover di loro stessi, in realtà, ma con una carica travolgente che ha convinto il pubblico in sala all’Ariston e quello da casa.

Il premio per i trionfatori di questa serata era assegnato dalla Regione Liguria. Una splendida lanterna in filigrana d’argento di Campo Ligure, tipico prodotto del territorio. A consegnarla nelle mani dei due artisti, il presidente della Regione Giovanni Toti.

“È la settima volta che premio su questo palco il venerdì sera come presidente di Regione, e non sono mai stato così emozionato, perché questo è il Festival della liberazione, e il vero protagonista è il pubblico in sala” ha espresso il governatore ligure.

“Questo è un festival straordinario, pieno di donne che hanno lanciato dei messaggi straordinari. Credo che le donne siano state le vere protagoniste della sofferenza causata dalla pandemia, speriamo siano anche protagoniste della ripresa di questo Paese” ha concluso, dopo essersi complimentato con la co-conduttrice della serata, Maria Chiara Giannetta, l’interprete della serie Blanca.

Poi Toti ha scambiato qualche parola con Lorenzo Cherubini, un riferimento ad Albenga, e al fatto che su quella spiaggia potrà tenersi lo show Jova Beach Party.