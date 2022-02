Sanremo, Giannetta e Lastrico "se le cantano" sul palco e arriva la conferma ufficiale: Blanca 2 si farà - Genova 24

Sanremo. Il triangolo no e Musica Leggerissima erano molto semplici da indovinare, le variazioni su pezzi di Calcutta o Edoardo Ruzzi, magari, erano meno immediate, specialmente per il pubblico degli “over”. Stiamo parlando dello sketch irresistibile portato sul palco dell’Ariston da Maria Chiara Giannetta, conduttrice della serata di Sanremo di venerdì insieme ad Amadeus, e l’attore genovese Maurizio Lastrico.

I due, colleghi e amici, lavorano insieme da tempo sul set di Don Matteo ma si frequentano anche in altre situazioni e ricordiamo che l’attrice pugliese ha trascorso parecchio tempo a Genova per girare la serie Blanca.

A questo proposito, ieri sera a Sanremo è arrivata finalmente la conferma ufficiale che la seconda stagione di Blanca ci sarà. Gli autori sono al lavoro per scriverla, ha detto Amadeus, il direttore artistico di questa edizione del festival, rivolgendosi alla bravissima Maria Chiara Giannetta.

Ma tornano allo sketch, Giannetta e Lastrico hanno messo in piedi un dialogo tra due innamorati in cui i due si parlano utilizzando esclusivamente frasi estrapolate da canzoni italiane. Una sorta di bignami comico della musica del Belpaese da Modugno alla trap. Sono stati decine i brani citati. Noi li abbiamo riconosciuti quasi tutti. E voi?