Sanremo 2022: per il genovese Massimo Morini dei Buio Pesto è il numero 32 - Genova 24

Sanremo. Quest’anno è direttore tecnico di Massimo Ranieri, in gara con “Lettera dal mare”, altre volte è stato direttore d’orchestra, vincitore per ben 8 volte.

Massimo Morini, genovese, conosciuto ai più come frontman dei Buio Pesto, ha persino conquistato un voto alla terza giornata di votazioni per l’elezione del tredicesimo presidente della Repubblica, tanto che dietro le quinte si è presentato con una fascia tricolore.

54 anni, Morini è ormai un’istituzione a Sanremo: trentadue i Festival in cui ha lavorato. Come racconta a Riviera24 “Ho fatto un conto: ho passato due anni e mezzo della mia vita dentro l’Ariston. Quando lo venderanno, venderanno pure me, sono un cespite”, scherza.

Come è andata ieri sera? “Ieri sera è andata bene – dice – C’è voluto tantissimo lavoro, perché queste ultime due settimane è stato uno slalom tra le quarantene e molto spesso ci siamo trovati con mancanza di personale, orchestrali spesso in quarantena preventiva. Però la grande professionalità di tutti ha fatto sì che ci siano stati sostituti validi, in tempo reale. Siamo riusciti a portare a termine tutta la serata e credo che si arriverà a sabato». «La qualità quest’anno è molto alta – aggiunge – Le canzoni sono molto interessanti e soprattutto sono molto diverse tra di loro perché abbiamo Iva Zanicchi contro Highsnob. Eì come se ci fossero due Festival diversi e questo è anche giusto visto che davanti alla tv c’è un pubblico estremamente vario, dai bambini agli anziani ed è giusto che ognuno viva la sua epoca musicale”.

I Buio Pesto nel 2020 hanno compiuto, senza poterli festeggiare, 25 anni di attività. “Abbiamo annullato tutto per la pandemia – spiega – ma quest’anno a giugno faremo un grande evento a Genova per il nostro anniversario, poi partiremo in un tour a luglio e ad agosto che coprirà tutta la Liguria e usciremo con un cd con le nostre 40 canzoni più famose, un libro che racconterà la nostra storia, una trasmissione televisiva che metteremo online. Posso anticipare che oltre alle nostre canzoni, in tour prenderemo in giro Sanremo, cantando gli ultimi quattro vincitori. Insomma ci prepareremo un bel siparietto su Sanremo”.

