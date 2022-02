Sanremo 2022, l'ironia di Fiorello sui complottisti no vax: "Braccio impazzito, è il microchip" - Genova 24

Sanremo. “È il vaccino, è il microchip, sono i poteri forti. Non sono io, è il grafene”. È ricco di ironia il monologo di Rosario Fiorello che fin dal suo ingresso all’Ariston prende in giro il protocolli anti-Covid, prima di lanciare il suo messaggio sarcastico ai complottisti no-vax.

La sua entrata nel teatro sembra quasi una scena di Matrix: vestito nero, occhiali scuri e un termoscanner come pistola, con il quale misura la temperatura al pubblico. E subito un nuovo rimando alla pandemia: “Sono qui per la terza volta: sono la vostra terza dose, il booster dell’intrattenimento“. Poi scherza sui rigidi protocolli del Festival: “Mi tamponano tutti i giorni, io sarei dovuto stare a casa con il plaid sulle gambe, ma perché a Sanremo tamponano così tanto?”.

Non mancano le battute al conduttore e amico Amadeus che ha usato diversi mezzi per convincerlo a salire sul palco dell’Ariston. Tra questi anche mandare il figlio sotto la sua finestra con un cartello “Non abbandonare papà”. Lo showman si è così deciso a prendere parte alla prima serata del 72° Festival di Sanremo come “portafortuna” dello stesso Amedeus, anche se ammette: “La prima volta sono venuto per amicizia, la seconda per confermare l’amicizia, la terza per romperla. La prossima volta ci dobbiamo vedere al funerale. Tanto se nostro Signore fa l’appello tu sei con la A”.

“Lui ride, fa l’amico – aggiunge – ma è il male assoluto, mi ha stalkerizzato ai limiti del bullismo. Poi ogni volta che ha una cosa da dire va al Tg1, ormai la gente penserà che è un virologo. Il prossimo direttore artistico ce l’ho io, il generale Figliuolo“, scherza lo showman che dal Covid passa la Quirinale.

“Mi sento un po’ Mattarella – dice – neanche lui voleva tornare, aveva fatto i suoi piani, voleva fare The Voice Senior”, scherza e poi invita il pubblico ad un applauso per il presidente della Repubblica. Lo showman colpisce con la sua ironia anche Draghi: “Ci voleva andare al Quirinale, aveva già preparato il discorso di fine anno a banche unificate”, sorride.

Ma dalla politica ritorna alla pandemia, l’argomento sono i vaccini. Ad un tratto, infatti, il braccio di Fiorello sembra essere impazzito, una gag che il comico siciliano ripropone durante tutte le sue apparizioni sul palco. Motivo del movimento incrollato “il vaccino, il microchip, il grafene”, la colpa dice: “sono i poteri forti” che cerca di comandare senza risultato.

Il monologo si chiude con una prova per Amadeus costretto a baciare, ovviamente con una mascherina creata appositamente con tanto di bocca rossa incollata al centro, il direttore di Rai1 Stefano Colletta. Altrimenti, rivela Fiorello, il Festival andrà malissimo. I due però non devono scambiarsi un semplice bacio, ma devono seguire il modello della famosa fotografia del ‘Kiss in Time square’.

“Un gesto di pace per un ascolto potente − ha chiosato Fiorello − Il periodo è triste ma bisogna reagire così, è fondamentale il buonumore“.