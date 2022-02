Sanità, l'accusa della Fials: "Vergognoso precariato legalizzato per le assunzioni in Asl 3" - Genova 24

Genova. La Asl 3 genovese ricorre a un “vergognoso precariato legalizzato” nei bandi per le assunzioni del personale. È l’accusa che lancia nuovamente la Fials, sindacato della sanità, citando alcuni degli ultimi bandi pubblicati.

Nel mirino ad esempio c’è il bando per l’assegnazione di due borse di studio riservate a soggetti in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche per lo sviluppo del progetto “Collaborazione nel monitoraggio e contenimento della spesa farmaceutica territoriale tramite controllo prescrizioni – erogazioni farmaceutica convenzionata e per conto” che prevede 38 ore settimanali a 26mila euro all’anno lordi per 12 mesi.

“La paga oraria per un laureato – accusa Iannuzzi Spiga, segretario della Fials – è di 13,15 euro orari lordi senza contributi, senza ferie, senza malattia. Gli infermieri a partita Iva e cococo (emergenza covid), sono retribuiti 30 euro lordi orari. Gli Oss 15 euro lordi orari. Una vergogna che non accenna a sparire perché tollerata e persino incoraggiata da università, case farmaceutiche, padroni pubblici e privati”.

“Ma non è finita – prosegue il sindacalista della Fials -. Nel corso del 2021 la pratica ingannevole delle borse ha interessato diplomati e laureati in svariate discipline: diploma generico di scuola media superiore, triennale in scienze dell’educazione e formazione, farmacia, chimica, tecnologie farmaceutiche, scienze biologiche, statistica, matematica, trattamento informatico dei dati, ingegneria biomedicale, eccetera. Infine, ma non ultimo, si aggiunge l’indecoroso capitolo dei contratti Cococo e partite IVA sdoganati in categoria con la copertura dell’emergenza covid. Se questa partica poteva essere “tollerata” in regime di effettiva emergenza (primavera 2020), è inaccettabile che continui ancora oggi”.”

D’altra parte il governo del cambiamento aveva assicurato di avere eliminato la precarietà (e la povertà) con il decreto Dignità, e l’attuale governo (come i precedenti) non ritiene di fare un bel nulla in proposito. La verità è che con questi sistemi un laureato in Ingegneria biomedica costa un terzo del suo inquadramento contrattuale se fosse assunto a contratto sanità pubblica”, conclude Iannuzzi Spiga.