San Valentino in Liguria: tante idee per festeggiare tra eventi in riviera, agriturismi e fiori da regalare - Genova 24

Genova. Il 14 febbraio è per ricorrenza la festa degli innamorati, una giornata in cui le coppie festeggiano la loro unione tra bigliettini a forma di cuore, fiori e cene romantiche. E anche la Liguria si è riempita di cuori per accogliere le coppie di innamorati.

Tante le iniziative a tema organizzate in tutta la regione: oltre al rinnovato appuntamento a Camogli, anche Bogliasco mette in campo un ricco programma. Domenica 13 in piazza XXVI Aprile dalle ore 10 si potranno trovare i “cuori di Bogliasco”, produzioni in tessuto fatti a mano dai volontari grazie al supporto del Civ, dei negozianti e degli artigiani locali, ma anche di privati cittadini. Il ricavato della loro vendita servirà per l’acquisto di un defibrillatore per la piazza del paese. Alle ore 16 sempre domenica in piazza si esibirà un duetto strumentale su brani di Mozart con Karina Stieren al violino e Carolina Goedeke al clarinetto: musica romantica per festeggiare gli innamorati accompagnata dallo stand gastronomico che preparerà le bugie calde sul momento, curato dalla Croce Verde Bogliasco. E percorsa la passeggiata di Bogliasco, in via Mazzini all’altezza del belvedere dove ora si trova la panchina del surf e da dove si gode di un panorama stupendo della spiaggia e del paese, sarà allestito il punto per i “selfie del cuore” davanti al mare. Hashtag per le vostre foto: #ilcuoredibogliasco. Lunedì 14, San Valentino, il cuore di Bogliasco non si ferma: cene e aperitivi a tema sono previsti nei bar e ristoranti del paese. L’evento è organizzato da Pro Loco Bogliasco e da Comune di Bogliasco.

Ma in tutta la Liguria ci saranno agriturismi pronti a preparare deliziosi menu speciali per cenette romantiche, senza dimenticare le aziende floricole che, come ogni anno, saranno meta privilegiata per acquistare il dono perfetto per la dolce metà. E nonostante si sia soliti associare la festa di San Valentino a un classico mazzo di rose rosse, in realtà la tendenza registrata negli ultimi anni è quella di regalare una piantina fiorita, un dono più duraturo nel tempo e a cui si possono dedicare maggiori cure. E la scelta in Liguria è davvero vastissima e adatta a qualsiasi cliente: si va dalla primula venduta a 1,50 euro, all’orchidea con vasetto che si aggira sui 30euro, fino ad arrivare alle piante più grandi che possono superare anche i 100euro.

“San Valentino è una ricorrenza che continua ad essere molto sentita in Liguria: il regalo predominante sono sempre i fiori che diventano anche un mezzo per veicolare messaggi specifici in base al prodotto e al colore che si scelgono –affermano Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria e Bruno Rivarossa delegato confederale -. Sicuramente nella nostra regione i fiori da regalare non mancano e invitiamo i consumatori a comprare sempre prodotti locali per avere un fiore fresco e di qualità, e per sostenere un settore che sta scontando le difficoltà legate alla pandemia e ai rincari energetici. Anche i nostri agriturismi hanno in programma diverse iniziative per questo fine settimana, alcuni hanno abbellito le camere con decorazioni a tema, altri hanno preparato menu e ricette speciali per portare l’amore anche nei piatti”.