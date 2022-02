Sampierdarena, ruba vestiti e scappa: fermato 16enne - Genova 24

Genova. Nella giornata di ieri, gli agenti della polizia locale, su segnalazione dei titolari del negozio Best Shopp di via Avio a Sampierdarena, hanno seguito e fermato un giovane di 16 anni, di origini paraguaiane, che aveva rubato alcuni vestiti all’interno del negozio.

Il giovane è stato accompagnato poi in ufficio per l’identificazione. Del fatto è stata avvisata la magistratura minorile, che ha disposto l’affidamento a una persona indicata dalla madre del ragazzo, la quale non si trova in Italia. Il ragazzo dovrà rispondere di furto con destrezza.

Gli agenti ora stanno cercando anche il presunto complice, che pare abbia agito con il minore.