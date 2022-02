Sampdoria, tegola Gabbiadini - Genova 24

Genova. Già nella ‘pancia’ del Ferraris, gli ortopedici della Samp avevano accertato, a partita in corso, l’interessamento del crociato… da qui, le espressioni cupe di Giampaolo nei commenti di fine gara, che altrimenti avrebbero espresso soddisfazione da tutti i pori…

Mancava la certificazione strumentale per stabilire l’entità della lesione e gli esami, cui Gabbiadini è stato sottoposto in mattinata, come attestato sul sito ufficiale della società, “hanno confermato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro”. La stessa nota fa presente che “Sarà dunque necessario un intervento chirurgico – le cui modalità saranno stabilite nei prossimi giorni – in seguito al quale il calciatore potrà avviare il proprio programma di recupero riabilitativo” e prosegue con informazioni sullo status degli altri infortunati: “Sul fronte dei singoli, sessioni individuali tra campo e palestra, per Albin Ekdal, Fabio Quagliarella e Maya Yoshida, mentre Mikkel Damsgaard prosegue il proprio iter in Danimarca”.

Manolo Gabbiadini non è tipo da perdere coraggio e le sue parole riempiono il cuore dei tifosi: “Ho ancora tanto da dimostrare con questa maglia e non vedo l’ora di tornare in campo e farvi esplodere, come già successo nei derby e in altre partite”.

Trovano intanto conferma le news, che già ieri sera circolavano in merito alla scelta societaria di sostituire Gabbiadini con Sebastian Giovinco, atteso in città per le visite mediche di rito.

Unico problema, per la così detta ‘Formica atonica’, saranno per l’appunto le condizioni atletiche, visto che la rescissione del suo contratto con il club saudita Al-Hilal risale all’agosto scorso (12 reti in 57 partite ed ancor più prolifico era risultato al Toronto FC: 68 goal in 114 match). Campionati minori? Vero… ma la palla è sempre rotonda e ovunque rotola, tutto sta a saperla calciare… Giovinco ne è capace, sin dai tempi in cui esplose al Torneo di Viareggio, con la maglia della Juventus, che ha vestito bene anche in Serie A, come pure quella del Parma…e della Nazionale di Cesare Prandelli… e se è vero che fare goal, è come andare in bicicletta… di certo non l’avrà dimenticato in questi mesi da svincolato!