Sampdoria-Sassuolo in diretta testuale. Conti sigla il 3-0 - Genova 24

66′ Grande parata di Falcone su calcio piazzato di Berardi. L’estremo difensore blucerchiato vola vicino al palo per deviare il pallone

63′ E sono tre! Conti al volo di piatto sul secondo palo, su servizio da calcio piazzato di Candreva, quasi una fotocopia del gol di Caputo

60′ Cambi nel Sassuolo: dentro Defrel e Harroui per Frattesi e Traoré

58′ Cambio nella Sampdoria, esce Supryaha un po’ a sorpresa, dentro Conti. Probabile cambio di modulo per Giampaolo

58′ Ammonito Falcone

52′ Traoré si libera degli avversari e prova un diagonale a metà tra un tiro e un cross su cui nessun compagno interviene

50′ Ammonito Scamacca, che apre il braccio su Ferrari

49′ Grande azione della Sampdoria, che sulla corsa e giocando di prima mette in crisi il Sassuolo. Caputo lancia Sensi, appoggio verso il centro per Candreva: botta di collo esterno fuori di poco

46′ Si riparte senza cambi con palla al Sassuolo

Fine primo tempo con la Sampdoria in vantaggio per 2-0, un uno-due micidiale al quinto e settimo minuto firmato Caputo e Sensi, quest’ultimo autore di una prestazione maiuscola a centrocampo nella veste di trequartista. Brutta tegola, però, a causa dell’infortunio di Gabbiadini, che si è fatto male a un ginocchio mentre stava correndo. Dentro Supryaha, che esordisce così al Ferraris. Partita giocata su alti ritmi e con Falcone anche lui protagonista, dicendo di no ad alcune conclusioni pericolose degli ospiti, che non stanno certo a guardare. Bene anche Candreva come mezz’ala.

45+4 Ammonito Raspadori per fallo su Rincon

46′ Falcone! Bravissimo a respingere coi piedi un destro di Raspadori servito da Berardi

45′ Saranno 4 i minuti di recupero

45′ Nulla di fatto. L’arbitro Maresca opta per lasciar correre

43′ Thorsby serve Sensi in area di rigore, il neoacquisto blucerchiato finisce a terra sgambettato da Ferrari. In corso silent check

36′ Cambio obbligato. Esordio per Supryaha

33′ Brutta tegola per Gabbiadini, che si fa male al ginocchio mentre sta correndo per inseguire il pallone.

31′ Traoré anticipa il diretto avversario di testa, ma non riesce a indirizzare verso la porta. La palla si spegne sul fondo

30′ Ancora Caputo impegna Consigli da posizione impossibile quasi sul fondo. Il portiere respinge con fatica. Ancora ottima intuizione a centrocampo di Sensi.

28′ Traoré chiede il calcio di rigore dopo aver subito una spallata fallosa da Bereszynski quando gli stava togliendo la palla, ma l’arbitro non è neanche chiamato dal var per un check

19′ Ammonito Candreva per proteste dopo un fallo subito

17′ Ripartenza velocissima della Sampdoria, con Sensi che verticalizza per Caputo. Doppio passo e tiro, Consigli si oppone come può

15′ Grande parata di Falcone su un colpo di testa di Ferrari. Sulla ribattuta è Thorsby a immolarsi respingendo la conclusione di Berardi

14′ Errore di Rincon, che sbaglia un passaggio in orizzontale. Ne approfitta il Sassuolo che guadagna un calcio d’angolo con Colley che impedisce il cross verso l’area di rigore

7′ Raddoppio di Sensi! Grande azione in velocità di Candreva per Bereszynski che crossa. Colpo di testa di Thorsby in mezzo all’area, Caputo appoggia per Gabbiadini che calcia, Consigli respinge, irrompe Sensi che trova l’angolino.

5′ Sampdoria in vantaggio! Gran pallonetto al volo di piatto di Caputo sul secondo palo che capitalizza un cross di Candreva

5′ Sensi salsa Chiriches e appoggia per Murru, il tentativo viene deviato in angolo.

1′ Primo corner per il Sassuolo, Murru di testa libera ma di nuovo in calcio d’angolo. Nel corner successivo Rincon spara via

1′ Partiti. Palla alla Sampdoria

Esordio al Ferraris per la Sampdoria di Marco Giampaolo nel match contro il Sassuolo. L’allenatore blucerchiato si affida a Gabbiadini e Caputo in attacco. Rientra Colley in difesa, affiancato da Ferrari. Scelto Murru a scapito di Augello. Sensi parte dal primo minuto.

Sampdoria-Sassuolo 3-0

Reti: Caputo 5′; Sensi 7′; Conti 63′

Sampdoria: Falcone, Bereszynski, A. Ferrari, Colley, Murru, Candreva, Rincon, Thorsby, Sensi, Gabbiadini (36′ Supryaha; 58′ Conti), Caputo.

A disposizione: Audero, Ravaglia, Augello, Magnani, Sabiri, Askildsen, Vieira, Trimboli.

Allenatore: Giampaolo

Sassuolo: Consigli, Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos, Frattesi (60′ Harroui), Lopez, Berardi, Raspadori, Traorè (60′ Defrel), Scamacca.

A disposizione: Satalino, Pegolo, Ayhan, Toljan, Peluso, Ruan, Henrique, Magnanelli, Ciervo, Harroui, Ceide.

Allenatore: Dionisi

Arbitro: Maresca di Napoli

Ammoniti: Candreva, Falcone (Sam); Raspadori, Scamacca (Sas)

Spettatori: 6.232, incasso 87.925 euro.