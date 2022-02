Sampdoria Primavera, un 2-2 a Bologna che sa di impresa - Genova 24

Bologna. Partenza complicata quella della Primavera blucerchiata, a Bologna, dove i felsinei hanno impostato una partita tutta pressing, alzando l’aggressione fino al limiti della area doriana, tanto da sfiorare di raccoglierne ben presto i frutti, già al 4° quando è arrivata la prima grande occasione per i petroniani, che hanno colpito l’esterno del palo con Pagliuca (figlio del portiere dello scudetto), andato in tuffo ad incornare un cross di Rocchi.

Il goal sfiorato ha messo le ali ai rossoblù, che al 7° sono passati in vantaggio, con Raimondo, che d’esterno sinistro è andato a deviare in porta un perfetto lancio del finlandese Pyyhtia, anticipando Saio e Bonfanti.

Al 22°, su un traversone di Bianchi, il portiere Bagnolini ha smanacciato malamente la palla, che Somma ha avuto la sfortuna di mandare solo a fil di palo… vanificando la prima favorevole occasione per pareggiare i conti.

Al 33° Saio ha compiuto un autentico miracolo, evitando il raddoppio a Raimondo, andato di piatto a deviare in rete, quasi a botta sicura, un perfetto traversone del ghanese Annan.

Il finale del primo tempo è stato tutto di marca bolognese, con lo stesso Annan che ha rubato palla a Somma e poi è stato bravo ad andare ad incunearsi in area ed a ricevere il traversone di Raimondo, ma non altrettanto preciso nel colpo di testa, che ha sorvolato di poco la traversa.

L’ultima occasione, prima dell’intervallo, però è stata del Doria, soprattutto per merito/colpa di Bagnolini, che ha perso la sfera in uscita, ma né Montevago, né Di Stefano sono riusciti a scaraventarla in rete, per le ribattute disperate di Stivanello e Motolese.

Ad inizio ripresa, mister Tufano ha risistemato i suoi ragazzi, inserendo il macedone Ardijan Chilafi, al posto di Bianchi, il cui posto sulla fascia sinistra è stato affidato a Migliardi, col macedone piazzato in mezzo al campo nel ruolo di Paoletti, abbassato nel trio dei difensori.

La musica però è sembrata non cambiare, perché al 50° è stato ancora Rocchi a sfiorate la traversa della porta difesa da Saio.

Al 54° il nervosismo di Montevago (già ammonito) ha complicato ulteriormente il match, quando ha colpito con una sbracciata Raimondo, beccandosi il secondo giallo e l’espulsione, che la lasciato la Samp in dieci e costretto Tufano ad un altro paio di cambi: Bonavita e Malagrida, mandati in campo a fare le veci di Pozzato e Somma… e subito il ragazzo di Pietra Ligure ha provato a meritarsi la chiamata in campo, con un colpo di testa, tuttavia fuori dallo specchio di porta.

I giocatori di Tufano hanno tirato fuori gli attributi, ma la superiorità numerica ha pesato a livello di occasioni, tanto che al 62° solo una provvidenziale scivolata di Villa ha tolto dai piedi di Raimondo (servito da Wallius) la palla del 2-0.

Tuttavia la ‘garra’ blucerchiata è venuta a galla e nel momento più complicato per la Samp , Malagrda è andato a conquistare un’ importante palla sulla destra, per poi scodellarla sui piedi dell’altro subentrato Chilafi, bravo a piazzarla al volo alle spalle di Bagnolini (1-1) e grande euforia in campo, che però è durata poco, perché, al 75°, il Bologna ha ristabilito il vantaggio, con un’azione tutta finlandese: Pyyhtia ha allargato per Wallius, il cui traversone è stato messo da Paananen alle spalle di Saio… 2-1 felsineo e tutto da rifare!

Non disposto ad arrendersi, Tufano, al 76°, ha buttato nella mischia Leonardi al posto di Villa, una punta per un terzino.

All’ 81° e all’82° solo per un soffio il Bologna non ha fatto il tris, prima con Raimondo (servito da Annan), che ha colpito il palo (e Saio ha salvato sulla riga di porta il ‘tap in’ di Paananen) e poi con Wallius, il cui diagonale è uscito di pochissimo.

Errori pagati cari dai rossoblù, perché la Samp si è dimostrata indomabile, visto che all’83° Di Stefano ha scosso la rete avversaria (ma era quella esterna) ed al 92° l’incontenibile Malagrida e l’ovunque presente Chilafi hanno sfiorato il bis, loro negato solo dalla parata di Bagnolini.

Partita finita? Nemmeno per sogno! L’incontenibile macedone è andato a conquistarsi un rigore (fallo su di lui di Pyyhtia) e il freddo Yepes Laut è andato a realizzarlo, firmando il 2-2 finale di una partita veramente spettacolare.

Bologna: Bagnolini; Amey, Stivanello, Urbanski (85° Bynoa), Raimondo (89° Cupani), Pagliuca (89° Pietrelli), Rocchi (57° Paananen), Pyyhtia, Motolese (57° Mercier), Wallius Kalle, Annan. A disposizione: Dranzini, Cavina, Sakho, Corazza, Cossalter, Wieser, Cupani, Pietrelli, Lahdenmaki.

Sampdoria: Saio; Villa (76° Leonardi), Bonfanti, Migliardi; Somma (57° Malagrida), Paoletti, Yepes, Pozzato (57° Bonavita), Bianchi (46° Chilafi); Montevago, Di Stefano. A disposizione: Tantalocchi, Napoli, Bontempi, Sepe, Dolcini, Catania, Vitale, Musso.

Arbitro Costanza di di Agrigento, assistito da Pelino di Frattamaggiore e Landoni di Milano.