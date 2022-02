Sampdoria Primavera, ‘megiu che ninte’ - Genova 24

Genova. Altra impresa, magari non epica come quella dello scorso week end, contro l’Inter, sia per il blasone diverso della Spal, sia perché il pareggio è arrivato solo al 94° e quindi non c’è stato il tempo per andare a fare il terzo goal.

Non di meno la prova di carattere dei ragazzi di Tufano, è stata ancora una volta esemplare, tanto da dimostrare al mister che ‘loro’ non ci stanno a perdere, senza prima ‘sudare’ la maglia.

E’ stata una partenza traumatica per i giovani blucerchiati, con il fluidificante mancino Borsoi, che ha assunto subito i panni del killer, andando a trovare, da posizione defilata, il jolly dello 0-1 ai ‘Tre Campanili’ di Bogliasco.

A far pensare ad una domenica da incubo, hanno contribuito il portiere estense Rigon e la sua traversa, negando il meritato pari, al rosso e coriaceo centrocampista Sepe, solo pochi minuti dopo. E le difficoltà hanno continuato in altre tre occasioni, nello stesso primo tempo… Dapprima una potente conclusione di Pozzato (al 15°) ha fatto la barba al paolo, poi l’attento Rigon ha detto di no ad un tiro da lontano di Paoletti (ancora schierato al centro della difesa) ed infine il goalkeeper spallino ha reso innocua una conclusione deviata ancora del cursore Pozzato. Anche l’arbitro, in questa fase, non ha certo agevolato la Samp, non assecondando la richiesta di Bianchi per un possibile rigore al 27° e soprassedendo al 37° su un fallo di Csinger su Di Stefano.

Domenica stregata’, hanno pensato gli spettatori del match, quando si sono resi conto che era solo un’illusione ottica, quel vibrare della rete (esterna), su un destro, a giro, di Sepe, ad inizio ripresa ed a qualche pessimista, è venuto voglia di abbandonare gli spalti, quando l’appena arrivato dal Paris Saint-Germain, Samuel Noireau Dauriat ha lanciato il veloce Borsoi, capace a sua volta di fare l’assist dello 0-2 all’olandese (nato in Messico) Teun Wilke Braams. Era il 54° ed in molti hanno pensato che il buio della notte stava arrivando.

Non si sono dimostrati di questa idea, Somma (autore del cross vincete) e Di Stefano, il cui colpo di testa ha riaperto i giochi, sette minuti dopo.

Restava poco più di mezz’ora (col recupero) ed i Tufano’s boys ci hanno provato con Migliardi (sempre insidiosi i suoi cross a rientrare) e col mai domo Sepe, sulla cui battuta di un calcio d’angolo, al 94°, il bomber blucerchiato Di Stefano ha dimostrato ancora una volta di meritare l’appellativo di ‘Corvo’ dell’area di rigore (soprannome appartenuto in passato a Fulvio Francesconi, capocannoniere che riportò la Samp in Serie A, nel lontano ‘66/67, a suon di reti), con una rete da ‘rapace’, sfruttando un rimpallo… 2-2 e triplice fischio dell’arbitro, signor Djurdjevic di Trieste, assistito da Nasti di Napoli e Ferraioli di Nocera Inferiore, che ha diretto queste due formazioni:

Sampdoria (3-5-2): Saio I.; Villa (dal 93° Samotti), Paoletti, Migliardi; Somma, Pozzato (dal 62°Leonardi), Yepes (dal 93°Bonavita), Sepe, Bianchi (dal 46° Malagrida); Montevago (dall’84°Catania), Di Stefano.

A disposizione: Tantalocchi, Bontempi, Saragò, Porcu, Zorzi, Musso.

Spal (3-4-3): Rigon; Saio P., Breit, Csinger; Pabai, Mihai (dall’88° Simonetta), Sperti (dal 75°Martini), Borsoi; Orfei (dall’88° Bugaj), Wilke Braams (dal 75° Traore), Noireau Dauriat (dal 60° Forapani)

A disposizione: Magri, Nador, Fiori, Puletto, Boccia, Yabre. Allenatore:Mandelli.

La classifica, dopo 18 partite, recita:

Roma 41, Cagliari 34, Juventus 31, Sampdoria ed Inter 29, Genoa 28, Fiorentina, Atalanta e Milan 27, Sassuolo e Torino 26, Napoli, 25, Empoli e Verona 20, Bologna 19, Lecce 18, Spal 16, Pescara 5.

Mercoledì prossimo, alle 11,00, ancora a Bogliasco andrà in scena: Sampdoria Napoli, mentre il Genoa andrà in trasferta a Cagliari.