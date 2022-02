Sampdoria Primavera, l'Atalanta si prende la rivincita in Coppa Italia - Genova 24

Genova. La Sampdoria Primavera non è riuscita a bissare, in Coppa Italia, la vittoria ottenuta in Campionato (e per di più a Zingonia), perché questa volta, in quel di Bogliasco, hanno avuto la meglio i bergamaschi, con un netto 4-2.

I blucerchiati sono passati in vantaggio, già in fase d’avvio, col centrocampista Marco Bontempi (preso in estate a costo zero dal Chievo), bravo a fiondarsi su un errato rinvio clivense e ad appoggiate la sfera nella porta incustodita ed hanno avuto altre tre occasioni con Montevago, Di Stefano e Bonfanti, ma poi è arrivato il pari con De Nipoti, il cui tiro ha sorpreso Saio sul primo palo.

Lo stesso De Nipoti, nel secondo tempo, è sbucato sul secondo palo, mettendo in porta il tap in del sorpasso.

Il terzo goal atalantino va ascritto alla classe di Sidibe, abile a portare a termine una triangolazione in area doriana ed a freddare, di piatto, Saio.

Illusoria è stata la rete del ‘Corvo’ Di Stefano (solita rapacità nello sfruttare una palla vagante in area), perché Samotti ha provocato un penalty, intervenendo su Renault, col centrocampista mancino, che si è preso la responsabilità di trasformare il rigore nel 4-2 finale, garantendo agli ospiti il passaggio del turno.

Sampdoria (3-5-2): Saio; Samotti, Paoletti (66° Somma), Bonfanti; Malagrida, Sepe, Yepes (70° Bonavita), Bontempi (55° Pozzato), Bianchi (55° Migliardi); Di Stefano, Montevago (70° Leonardi).

A disposizione: Tantalocchi, Villa, Napoli, Dolcini, Chilafi, Saragò, Porcu.

Atalanta (3-5-2): Sassi; Del Lungo, Berto (46° Zuccon), Ceresoli; Renault (86° Giovane), Panada, Chiwisa, Sidibe, Bernasconi; Pagani (78°. Oliveri), De Nipoti (78° Cisse)

A disposizione: Dajcar; Hecko, Fisic, Omar, Stabile, De Palma.