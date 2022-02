Sampdoria non pervenuta con l'Atalanta: due leggerezze e poco carattere preoccupano in vista dell'Udinese - Genova 24

La Sampdoria perde 4 a 0 contro l’Atalanta. Una sconfitta a Bergamo ci può stare ma quello che deve preoccupare in vista del match salvezza contro l’Udinese è la prestazione più che opaca offerta dagli uomini di Giampaolo.

La premessa è stata buona, con un calcio d’angolo conquistato dopo pochi secondi. L’illusione di una Samp battagliera a Bergamo si è spenta però ben presto. I nerazzurri sono subito saliti in cattedra e hanno giocato per larghi tratti della gara a una sola porta. Scambi veloci, tagli e pressing, uniti a un ritmo troppo alto per questa Samp, hanno letteralmente annichilito una truppa blucerchiata apparsa con idee confuse e senza mordente.

La squadra ha iniziato la gara con la difesa a tre, con Conti e Murru a tutta fascia nel centrocampo a quattro. Un assetto che ha favorito le scorribande sugli esterni degli atalantini, che creavano sempre superiorità numerica grazie ai movimenti dei centrocampisti e dei tre attaccanti “mobili”. Come se non bastasse, i blucerchiati hanno propiziato le prime due reti, di Pasalic e di Koopmeiners, con due leggerezze in fase di impostazione che fanno pensare a una squadra poco concentrata.

I due errori sono anche figli del tentativo della Sampdoria di giocare e costruire dal basso. Di per sé si tratta di una buona strategia per eludere il pressing feroce dell’Atalanta e per poter attaccare con maggiori spazi. Tuttavia, per farlo serve qualità nel palleggio, cosa di cui la Samp è apparsa sprovvista sia nei difensori sia nei centrocampisti. Un dato che rende bene l’inconsistenza blucerchiata nel primo tempo è quello del numero di falli: appena due quelli commessi.

Gli unici sprazzi di Samp si sono visti intorno all’ora di gioco, con protagonista Caputo, andato anche in rete ma in posizione di fuorigioco. Nella ripresa, infatti, il ritorno alla difesa a quattro ha migliorato leggermente le cose, anche se l’Atalanta stava ormai giocando con il risultato acquisito.

In un campionato dove le piccole spesso scippano punti alle big, era lecito attendersi una Sampdoria più coraggiosa e combattiva, visto che l’Atalanta veniva da un periodo difficile, la vittoria mancava da tempo, ed era priva di elementi importanti in difesa e in attacco. I blucerchiati dovranno raccogliere idee ed energie in vista del prossimo impegno. Contro l’Udinese è vietato sbagliare visto che la zona retrocessione dista appena quattro punti e il Venezia, terzultimo, ha giocato una partita in meno.

