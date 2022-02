Sampdoria, Milan più forte ma la nuova identità non è stata tradita: si guarda al futuro con fiducia - Genova 24

Milano. È terminata da poco meno di un’ora la sfida tra Milan e Sampdoria, match valevole per la 25ª giornata di Serie A che ha visto i rossoneri vincere e convincere contro i tignosi ed agguerriti blucerchiati.

Dopo la sconfitta rimediata contro lo Spezia e la netta vittoria contro il Sassuolo è dunque arrivato un nuovo stop per gli uomini di Giampaolo, un passo falso tuttavia dal sapore diverso rispetto ad esempio a quella dolorosa subita contro la formazione guidata da Thiago Motta.

La Sampdoria infatti, al Meazza contro un ottimo Milan, non ha tremato e anzi, è riuscita a tenere botta fino al 93’. Merito sicuramente degli interventi prodigiosi di un Falcone in stato di grazia, ma anche di un gioco e di una preparazione del match che hanno dato l’idea di come, la strada scelta da Giampaolo per raggiungere la salvezza, sembrerebbe essere quella giusta.

Gioco pulito e verticale, modulo con il trequartista e soprattutto un’identità ben definita: è una Sampdoria capace nuovamente di giocarsela contro qualunque avversaria quella vistasi oggi, una squadra volitiva e solida alla quale è appeso mancare qualcosa soltanto in fase offensiva.

Bisognerà quindi lavorare su quell’aspetto, poi la strada per la permanenza in Serie A dovrebbe essere in discesa. Il prossimo turno, in questo senso, potrebbe già diventare decisivo: al Ferraris arriverà l’Empoli di Aurelio Andreazzoli, vincere per confermarsi sarà l’obiettivo dei blucerchiati di Marco Giampaolo.