Sampdoria, i commenti dei tifosi sul mercato - Genova 24

Genova. Sintetizzato il nostro giudizio sul mercato invernale della Sampdoria, con una sufficienza abbondante, abbiamo lasciato la palla in mano ai tifosi, andando a pescarli fuori Genova, per sentire qualche commento fuori dal coro.

Inizia il milanese Marco: “Voto al mercato della Samp: sei più. Penso si debba dare merito ad Osti, per gran parte delle entrate… Sensi per i suoi consolidati rapporti con l’Inter e Sabiri e Suprjaga seguiti fin da precedenti sessioni di mercato… ma anche per le uscite, lasciando partire i prestiti Ciervo e Dragusin, ma anche Chabot e Verre, che non avrebbero avuto spazio”.

Lascia il telefono all’amico Dino: “Boskov diceva che ‘squadra gioca come lo fa il centrocampo’ e l’arrivo di Sensi sarà determinante, ma manca il vertice basso del rombo, amato da Giampaolo… manca il ‘regista metronomo’ alla Torreira, ruolo a cui dovrà adattarsi Ekdal”

Parola ancora a Marco: “Due buoni portieri; idem i due laterali destri ed i quattro centrali, forse si rischia di soffrire in po’ sulla sinistra difensiva, essendo i due terzini spiccatamente offensivi… Comunque la difesa farà il suo, magari con qualche goal di troppo, come è successo anche nelle precedenti esperienze genovesi di Giampaolo”.

Sull’attacco, torna a dire la sua Dino: “Suprjaga è un buon prospetto, ma anche un’incognita… gli altri sono gli stessi e probabilmente darà loro una grossa mano anche Candreva. Peccato non sia arrivato ‘last minute’ uno tra Defrel e Castillejo, sarebbe stata la ciliegina sulla torta”.