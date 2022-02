Sampdoria, Giampaolo alle prese con il "rebus fascia destra" per sostituire gli squalificati - Genova 24

Genova. Una giornata di squalifica per Bereszynski e Candreva nella Sampdoria, mentre nell’Atalanta non ci saranno Demiral e Djimsiti. In diffida, per i blucerchiati, Murru, Rincón, Thorsby.

Buone notizie invece per Sensi, che è tornato ad allenarsi e che ha tutto il tempo per recuperare in vista della trasferta di Bergamo, in programma lunedì, e per Yoshida, che probabilmente sarà a disposizione dopo l’infortunio che l’ha tenuto fuori dal campo per sei partite.

Per Giampaolo, privo di tutta la sua fascia destra, vera marcia in più in questa stagione, sarà da sciogliere il nodo dei sostituti: Conti e Ferrari potrebbero essere papabili.

Intanto la Società ha annunciato un ciclo di mostre e conferenze per valorizzare e tutelare il patrimonio storico blucerchiato attraverso l’esposizione di cimeli e il racconto emozionale dei protagonisti di ogni epoca. La rassegna si chiama SampCity Events, un progetto che nasce dalla collaborazione tra Sampdoria e Associazione Museo Samp Doria: da febbraio a maggio 2022 cinque eventi nell’hub di via XX Settembre arricchiti da una serie di manifestazioni collaterali.

Si parte venerdì 25 febbraio alle 19 con una conferenza dal titolo Il Torneo di Viareggio e il settore giovanile blucerchiato come rampa di lancio. Testimonial d’eccezione Wladimiro Falcone, l’ultimo prodotto del vivaio ad affermarsi ad alti livelli in Serie A. Con lui presenzieranno il compagno Simone Trimboli, altro elemento cresciuto in casa e a disposizione della prima squadra, il presidente Marco Lanna e il responsabile dell’Academy Giovanni Invernizzi.

Focus sul calcio femminile (8 marzo), sulla storia dei portieri blucerchiati (29 marzo-10 aprile), con approfondimenti e ricordi sul Torneo Ravano-Coppa Mantovani (aprile) e infine con la Sampdoria in Europa, culmine quella Coppa dei Campioni a Wembley ’92 sfiorata (maggio). Tutti gli eventi si terranno a SampCity, nella sala situata al piano superiore e in diretta social sulle pagine Facebook di SampCity e del Museo Samp Doria.

“Conoscere le nostre radici ci dice molto su chi siamo e da dove è partito il nostro percorso – ha dichiarato il presidente Lanna – attraverso la storia della Sampdoria vogliamo dunque raccontare le origini di ciò che significa essere sampdoriani: un modo, questo, per ricordare agli adulti i passi storici del nostro sviluppo e ai più giovani il valore del ricordo, punto di partenza imprescindibile per conquistare il domani”.

“È per noi motivo di grande orgoglio percorrere questo spazio di emozioni blucerchiate in stretta sinergia con la società – ha aggiunto il presidente dell’Associazione Maurizio Medulla – è nelle nostre corde avere un occhio rivolto al grande passato della nostra Ragazza del ’46 e uno sguardo a quello che è il futuro vissuto in comunione sempre più stretta con i tifosi. Sarà una bella esperienza, ben testimoniata dal ricco e selezionato cartellone di eventi proposti. Un calendario scritto con la testa ma vissuto con il cuore sampdoriano”.