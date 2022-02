Sampdoria Futsal, pareggio con rammarico a Pistoia - Genova 24

Pistoia. Pareggio a Pistoia. Per la Sampdoria Futsal è un punto che sta stretto, molto stretto: i blucerchiati hanno fornito una prestazione ai limiti della perfezione sul parquet di una signora squadra, ma non sono andati oltre il segno “X”. Una gara disputata con grande personalità, eccellente qualità ed imponente fisicità. Il quotato avversario si è ritrovato per larghi tratti dell’incontro in balia dei ragazzi con la casacca a tinte blucerchiate, che hanno regnato in mezzo al campo e hanno costruito una caterva di occasioni.

La rete messa a segno a sorpresa dai padroni di casa al tramonto della prima frazione avrebbe tagliato le gambe a tanti. I ragazzi di Cipolla, invece, sono rientrati sul rettangolo di gioco con ancor più caparbietà e determinazione e l’hanno ribaltata nel giro di pochissimi secondi. E, come se non bastasse, nonostante il punteggio sorridesse, hanno continuato a macinare gioco, a creare occasioni e a legittimare il meritato vantaggio.

L’equipe orange guidata da mister Lami ha sofferto, e non poco, ma ha avuto il merito di non soccombere, soprattutto dal punto di vista psicologico. E alla prima vera chance dei secondi venti di gioco ha trovato la rete del definitivo pareggio, che ha impedito ad ambedue le compagini di issarsi a -1 dalla capolista Città di Mestre.

Il tabellino:

GISINTI PISTOIA– SAMPDORIA FUTSAL 2 – 2 (pt 1 – 0)

Gisinti Pistoia: Maggi, Gengis Tenda, Galindo, Berti, Bebetinho; Malucchi, Soto, Donadoni, Melani, Tejour, Panattoni, Homsi. All. Lami.

Sampdoria Futsal: Pozzo, Vega, Sviercoski, Salamone, Totoskovic; Politano, Ortisi, Foti, Rossini, Floresta, Fidersek, Vizonan. All. Cipolla.

Arbitri: Nicola Lacrimini (Città di Castello), Andrea Cini (Perugia);

crono: Simone Martini (Empoli).

Marcatori: pt 17’45” Berti (GP); st 01’53” Foti (SAM), 02’43” Salamone (SAM), 15’17” Berti (GP).

Note: ammoniti Vizonan (SAM), Galindo (GP), Sviercoski (SAM), Maggi (GP), Ortisi (SAM), Salamone (SAM), Donadoni (GP).