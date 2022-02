Sampdoria-Empoli 2-0, Quagliarella si riprende la sua squadra con una doppietta - Genova 24

Genova. Seconda vittoria consecutiva in casa per la Sampdoria, non era mai successo in questa stagione. Il 2-0 contro l’Empoli segna il ritorno, prepotente, di Fabio Quagliarella, che con una doppietta si fa trovare pronto nel momento di maggior bisogno. Il capitano blucerchiato raggiunge anche quota 100 gol con la maglia blucerchiata. La “cura” Giampaolo prosegue, testimoniata anche da un rinnovato entusiasmo da parte del pubblico, oggi particolarmente rumoroso e numeroso rispetto alle partite precedenti: 9.069 i paganti. Bene ancora Falcone, sempre più sicuro nelle uscite, protagonista di diverse parate che hanno stoppato la voglia dell’Empoli di rifarsi sotto. La partita è stata molto gradevole, giocata a ritmi alti. Un passo importante nella strada verso una tranquilla salvezza per la Sampdoria. Festa finale con l’abbraccio tra il presidente Marco Lanna e lo stesso Quagliarella sotto i cori della Sud.

93′ Caputo fermato da un avversario proprio mentre stava per battere a rete

90′ Tre minuti di recupero

90′ Falcone anticipa in uscita La Mantia lanciato da Di Francesco

85′ Dentro Vieira per Ekdal

guarda tutte le foto 24



Le immagini di Sampdoria-Empoli

78′ Ultimo cambio nell’Empoli: fuori Parisi per Cacace

75′ Nell’Empoli Di Francesco rileva Bajrami

74′ Ammonito Conti per gioco falloso

73′ Colley salva sul colpo di testa di La Mantia

69′ Doppio cambio nella Sampdoria: fuori Sabiri per Rincon e Murru per Augello

65′ Ammonito Candreva, anche lui era diffidato

63′ Triplo cambio per Andreazzoli fuori Benassi dentro Henderson, fuori Zurkowski per Bandinelli e Cutrone per La Mantia

61′ Cambio per la Sampdoria: fuori Quagliarella per Conti

54′ Calcio di punizione dal vertice dell’area di rigore doriana per l’Empoli, la battuta di Bajrami sbatte sulla barriera

50′ Ripartenza della Sampdoria, Sabiri allarga per Murru, cross in mezzo, ma Vicario interviene

46′ Si riparte. Palla alla Sampdoria

Finisce 2-0 il primo tempo tra Sampdoria ed Empoli. Quagliarella torna titolare e segna due reti, riprendendosi la “sua” Sampdoria. Una liberazione per il capitano, che è stato festeggiato a lungo da tifosi e compagni. Per lui 100 gol con la maglia blucerchiata. Un ritorno che non poteva essere, sinora, più felice per lui. Partita divertente, con l’Empoli che non sta a guardare, anche se a livello difensivo ha lasciato molti spazi. Falcone ancora protagonista di parate importanti.

45′ Anche Ekdal finisce sul taccuino del direttore di gara, ammonito per un fallo

44′ Ammonito Asllani, che interrompe una ripartenza doriana

43′ Ammonito Bereszynski per gioco falloso, era diffidato

40′ Sabiri riceve da Candreva e, con un po’ di egoismo si gira e tenta il rasoterra dal limite dell’area, palla fuori di un metro e mezzo

38′ Calcio d’angolo per l’Empoli, sugli sviluppi Falcone dà ancora sicurezza alla sua squadra liberando l’area coi pugni

34′ Ripartenza fulminante della Sampdoria, Caputo porta avanti il pallone e scaglia un diagonale potente messo in angolo da Vicario

31′ Ammonito Bajrami per proteste

30′ Arriva il raddoppio di Quagliarella, che si trova la palla nei piedi in area di rigore servito da Bereszynski. Il tiro piega le mani a Vicario, che non riesce a trattenere

28′ Tentativo velleitario di Asllani dal limite dell’area, Rasoterra debole bloccato senza problemi da Falcone

24′ Falcone! Il portiere blucerchiato respinge in corner un tiro di Bajrami dopo che la difesa era stata tagliata fuori da un passaggio in diagonale di Zurkowski da sinistra a destra.

21′ Sampdoria vicina al raddoppio: cross dalla sinsitra di Murru, colpo di testa di Colley a scavalcare Vicario sul secondo palo, palla fuori di un niente

20′ Tiro cross di Bajrami dalla destra, Falcone blocca sicuro

14′ Sampdoria in vantaggio! Candreva vede il capitano libero al vertice dell’area, passaggio rasoterra e l’attaccante, dopo aver fatto due passi, scaglia un diagonale col destro su cui Vicario non arriva. Curiosità: nell’azione la palla è passata in mezzo alle gambe sia di Viti sia di Romagnoli

7′ Occasione Empoli! Da un calcio piazzato in favore della Sampdoria la squadra riparte velocemente e arriva al tiro con Zurkowski, che dal cuore dell’area di rigore spara alto il piattone,

3′ Prime fasi di gioco in cui la sampdoria sembra essere partita col piede giusto

1′ Partiti, palla all’Empoli

La gastroenterite mette al tappeto Sensi, costretto a saltare la gara, così Giampaolo schiera Sabiri dal primo minuto. Confermato anche Quagliarella dal primo minuto. Farà coppia con Caputo. Augello ancora in panchina, al suo posto Murru.

Sampdoria-Empoli 2-0

Reti: 14′ Quagliarella; 30′ Quagliarella

Sampdoria: Falcone, Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru (69′ Augello), Thorsby, Ekdal (85′ Vieira), Candreva, Sabiri (69′ Rincon), Caputo, Quagliarella (61′ Conti).

A disposizione: Audero, Ravaglia, Magnani, Montevago, Trimboli, Supriaha.

Allenatore: Giampaolo

Empoli: Vicario, Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi (78′ Cacace), Zurkowski (63′ Bandinelli), Asllani, Benassi (63′ Henderson), Bajrami (75′ Di Francesco), Cutrone (63′ La Mantia), Pinamonti.

A disposizione: Ujkani, Furlan, Stulac, Fiamozzi, Cacace, Tonelli, Luperto, Ismauli.

Allenatore: Andreazzoli

Arbitro: Rapuano di Rimini

Ammoniti: Bereszynski, Ekdal, Candreva, Conti (S); Bajrami, Asllani (E)

Spettatori: 9.069 paganti, incasso 116.119 euro.