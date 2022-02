Sampdoria, è ufficiale: i blucerchiati attaccano il futuro con Sebastian Giovinco - Genova 24

Genova. Prende sempre più forma la Sampdoria di Marco Giampaolo. Il club ha infatti annunciato l’arrivo a titolo definitivo dell’attaccante Sebastian Giovinco. Il classe 1987 si è legato ai colori blucerchiati fino al 30 giugno 2022.

L’allenatore abruzzese potrà contare su una seconda punta di livello e di esperienza da affiancare a Caputo. Quello che serviva visto l’infortunio patito da Manolo Gabbiadini. L’ex attaccante della Juventus e il bomber ex Sassuolo saranno supportati da Stefano Sensi, che è sembrato subito a suo agio nel ruolo di trequartista. Insomma, un tris di tutto rispetto e che sarebbe un peccato non sfruttare affrontando le gare soltanto provando a ripartire.

La quarta “stella” offensiva della Samp è, come normale che sia, Antonio Candreva. Il centrocampista ha trovato collocazione come mezzala nel 4-3-1-2. Una posizione più centrale ma che gli consentirà comunque di allargarsi e di andare a scompigliare i piani delle difese avversarie arrivando in corsa nella sua zona prediletta, sfruttando anche il supporto e la copertura dei terzini.

Come Sensi, anche Giovinco rappresenta non solo un acquisto importante ma anche il segnale della mentalità che dovrà avere la Samp del futuro. Il diktat sarà quello di giocare e di attaccare gli avversari, provando a impostare il gioco. Un modo di interpretare il calcio volto anche a dare fiducia a una squadra che con D’Aversa sembrava in fase di involuzione, con prestazioni al di sotto di una rosa che non avrebbe dovuto trovarsi a dicembre vicina alla zona calda della classifica.

Bisognerà però verificare sul campo lo stato di forma di Giovinco. Dopo aver lasciato la Juventus nel 2015, ha vestito le casacche di Toronto e Al Hilal. Nonostante score in termini di reti di tutto rispetto, i due campionati non sono chiaramente paragonabili come difficoltà alla Serie A e quasi sette anni di distanza dal calcio europeo potrebbero farsi sentire.

Foto tratta dal sito ufficiale della Sampdoria