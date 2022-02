Sampdoria, contro l'Empoli si profila il ritorno di Quagliarella titolare - Genova 24

Genova. Se Manolo Gabbiadini può tornare a sorridere per l’intervento riuscito al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e guardare con ottimismo al lavoro che lo attende per tornare in campo la prossima stagione, la Sampdoria attende l’Empoli con ancora Sebastian Giovinco in attesa di recuperare pienamente.

Il problema muscolare al polpaccio che ha stoppato di fatto l’esordio della Formica atomica con la maglia blucerchiata non ci voleva per i blucerchiati. Il giocatore ha sostenuto ieri lavori personalizzati di preparazione. Probabilmente il recupero della forma è ancora da perfezionare. Giovinco era svincolato dallo scorso agosto e, pur avendo un fisico brevilineo e leggero, ha necessità di un surplus di lavoro. Lo stop dello scorso weekend non aiuta. L’ex Juve potrebbe essere convocato, ma ancora non utilizzato appieno, sabato contro l’Empoli.

La coppia d’attacco sarà dunque molto probabilmente Caputo-Quagliarella, essendo Supriaha non ancora pronto, con la curiosità di vedere come si comporterà il capitano dopo una stagione poco felice rispetto alle precedenti. Smaltito il problema al soleo, è sceso in campo per 20 minuti sabato contro il Milan. Con Giampaolo, del resto, Quagliarella ha sempre dato il meglio.

Si potrebbe riproporre così lo schema tattico visto contro il Sassuolo con Sensi alle spalle dei due attaccanti.

Intanto si rivede Yoshida al lavoro, almeno una buona notizia per il reparto difensivo, mentre tra i lungodegenti anche Damsgaard sta continuando la propria tabella di marcia verso il rientro. Kristoffer Askildsen ieri ha svolto un programma di recupero agonistico.

Gabbiadini felice dopo l'operazione

Gabbiadini, operato dal professor Stefano Zaffagnini e dalla sua équipe, resterà ricoverato presso la casa di cura “Madre Fortunata Toniolo” di Bologna per il normale decorso post-operatorio, per proseguire poi a Genova l’iter riabilitativo.