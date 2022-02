Sampdoria, con che formazione a San Siro? - Genova 24

Genova. Oggi giochiamo a fare il Giampaolo… Troppo facile, a posteriori, dire “io avrei fatto giocare Tizio, al posto di Caio”. Quanti milioni di ‘mister’, siamo in Italia? Non pochi, perché non si sentono tali solo quelli che hanno un semplice patentino per allenare nei Dilettanti, ma anche chi fa il bancario, il barista o magari il medico…

Dunque, esponiamoci a meno di due giorni dalla sfida di San Siro, certi peraltro che il vero mister saprà fare meglio.

Scelta difficile quella del portiere

Audero o Falcone? Il titolare è l’italo indonesiano e lasciandolo ulteriormente in panchina, si rischia di svalutare un ‘asset’, appostato a bilancio per cifra consistente, ma come si fa a rinunciare al momento di forma del ragazzo cresciuto nella ‘cantera’ blucerchiata? Diamo a Falcone maglia e guantoni da titolare

Difesa a quattro, naturalmente, con altra scelta non facile per la fascia destra, dato che Andrea Conti sta facendo talmente bene, da essersi meritato il rinnovo del contratto, a tempo di record… ma Bereszyński è ormai ‘Capitan futuro’, gioca lui e Conti si prepari per fare il goal dell’ex, visto che di certo gli sarà concesso di entrare a gioco in corso.

Sulla fascia opposta, testa o croce fra Augello e Murru? Giampaolo darà probabilmente la maglia al sardo, ma visto che non c’è un Berardi da marcare ad uomo, la nostra monetina mostra la faccia del ragazzo di Milano, arrivato tardi in Serie A, ma con un piede mancino come pochi.

Per la coppia di difensori centrali non ci darebbero dubbi di sorta, se Maya Yoshida fosse disponibile, ma siccome anche oggi ha svolto un programma di recupero agonistico, fra campo e palestra, per forza di cose a fare coppia con l’imprescindibile Omar Colley, non può che scendere in campo Alex Ferrari, anche perché Giangiacomo Magnani è mancino, come il capitano del Gambia.

Infortunato Gabbiadini, non ancora al 100% capitan Quagliarella ed essendo appena arrivato Giovinco, per la difficile trasferta milanese, niente rombo a centrocampo, bensì il trapezio dell’albero di Natale, un bel 4-3-2-1, con i due mediani facilmente individuabili in Thorsby e Rincón, a fare legna, ai lati di Ekdal, perno centrale.

A Candreva e Sensi, ampia libertà di giostrare alle spalle dell’unica punta Caputo (ma spazio anche a Quagliarella nel secondo tempo, se solo ‘se la sente’), nelle vesti di trequartisti, pronti ad inventare l’assist decisivo, ma anche disponibili ad aiutare la squadra in fase di contenimento.

Di Conti, Murru e Quagliarella, possibili subentranti abbiamo già detto, mentre – scongiurando cambi imposti – la scelta, su un altro da mandare in campo nella ripresa, non può non cadere che su Giovinco, lasciando la carta dell’ultimo cambio, da decidere a seconda del risultato, tra Vieira e Sabiri, essendo il marocchino capace – come la Formica atomica – di far sognare ad occhi aperti (costa poco) la pesca di un jolly al Meazza, con una punizione di quelle che hanno entrambi nelle corde…

E’ tutto un gioco… Noi abbiamo passato una mezz’ora a fantasticare… certi che anche chi legge, farà altrettanto, facendo le giuste ‘pulci’ alle nostre scelte…