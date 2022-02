Sampdoria, arriva Sebastian Giovinco, la 'Formica Atomica' - Genova 24

Genova. L’eco dell’urlo liberatorio, al goal di Caputo, riecheggiava – se non nel catino di Marassi – di certo nelle menti dei tifosi blucerchiati, che già Sensi li costringeva a dare fiato alle ugole.

Che inizio… e chi se lo aspettava? Un impatto così decisivo, come quello di Sensi, di rado si è visto da parte di un singolo giocatore, capace evidentemente di portare serenità nelle teste di giocatori, cui – fino ad ieri – sembrava che il pallone scottasse fra i piedi…

Anche grande merito a Giampaolo, sia chiaro ed infatti, chi fra i presenti in Gradinata Sud, avrebbe fatto giocare Murru al posto di Augello? La scelta è stata probabilmente dettata dall’incubo Berardi (quante volte ha castigato il Doria?), ma un tecnico terrorizzato dal mancino a rientrare del nazionale azzurro, magari avrebbe spostato Bereszyński sulla sua fascia e dato spazio a Conti a destra…

Invece il tecnico, nato a Bellinzona, ha impostato la difesa a quattro, con i giocatori più abituati ai suoi dettami tattici e col decisivo aiuto del rientro di Colley dalla Coppa d’Africa, ha avuto ragione del trio d’attacco che Mancini sarà probabilmente costretto a schierare nello spareggio col Portogallo di Cristiano Ronaldo…

Sì, Colley ha dato una grossa mano, ma il ‘clean sheet’ è da ascriversi principalmente alla scelta di mettere Falcone a difesa dei pali… Ecco, contrariamente a quanto detto prima per Augello e Murru, questa opzione era da tempo nei desiderata di molti tifosi.. e Wladimiro ha ringraziato il mister con una prestazione maiuscola… Tante parate con i piedi alla Garella, molti voli a schiaffeggiare in corner palle insidiose, ma soprattutto sicurezza distribuita a piene mani ai suoi compagni di reparto.

Di Thorby e delle sue qualità di lottatore si sono riempite pagine sportive, idem per la sapienza tecnica dei piedi di Candreva (due cioccolatini gli assist per i goal di Caputo e Conti ed un ‘profiterole’ il cucchiaio sul rigore), ma il padrone del centrocampo ieri è stato ‘El General’ Rincón, cui il fuso orario, per il rientro dal Venezuela, ha fatto un baffo!

Hanno fatto bene anche i subentrati Conti (gran goal), Augello (non ha dato segni di sofferenza per il declassamento) e Vieira (la sua ‘garra’ servirà come il pane, da qui alla fine), mentre la parte del pulcino bagnato, l’ha fatta Supriaha, buttato precocemente nella mischia per l’infortunio di Gabbiadini e tirato fuori d’urgenza dal mister (con una decisione coraggiosa), quando un episodio di gioco (le gambe non hanno risposto ad una idea che aveva in testa), ha evidenziato clamorosamente la sua disabitudine alla partita vera.

La brutta tegola è quella di Manolo… gli esami strumentali in corso detteranno i tempi di recupero, ma visto che una punta serviva anche prima, la società sta dimostrando che non ha alcuna intenzione di farsi piovere in casa… ecco per questo sta arrivando la ‘Formica atomica’, Sebastian Giovinco. fra ‘piccoletti’ (lui e Sensi), sarà un bel duettare… ecco perché l’ex Juve si fa preferire a Diego Costa e Graziano Pellè.