Sampdoria, arriva la frecciatina di Giampaolo a D'Aversa: "La Samp non può fare a meno di Fabio" - Genova 24

Genova. Tre punti d’oro conquistati con due squilli di colui che in questa stagione ha fatto forse più fatica di tutti. Fabio Quagliarella c’è e spegne in 60 minuti di partita tutte le chiacchiere sul suo stato di forma, sulla sua scarsa vena realizzativa di quest’anno. Come sempre lo ha fatto alla Quagliarella: stando zitto, lavorando sodo e lasciando parlare il campo.

Giampaolo gli rende omaggio: “Lo conosco da quando aveva 19 anni, la sua prova di oggi è da sottolineare non solo per i gol, ma per lo spirito. Ha fatto una partita generosissima. Fabio sa giocare le partite, capisce dove arrivare, fin quando spingere in allenamento. È stato bravissimo ad arrivare all’appuntamento al massimo delle sue possibilità, è una risorsa che non si discute”. Arriva anche una frecciatina nei confronti di D’Aversa: “La Samp non può fare a meno di Fabio, così come di Caputo eh, ma Fabio è il leader indiscusso, lo ha dimostrato in tutti questi anni, e i grandi giocatori nel momento del bisogno ci sono”.

Che il capitano sia tornato a segnare sotto la gestione Giampaolo, liberandosi anche dei problemi fisici, forse non è un caso, ma a sembrare trasformata è tutta la Sampdoria, merito di una difesa tornata a subire pochissimo e che quando compie qualche errore (è accaduto anche oggi) ha in Falcone un estremo baluardo. Il portiere è in uno stato di forma strepitoso: tempismo perfetto nelle uscite da essere come un difensore in più.

Lo sottolinea anche Giampaolo: “Falcone mi è piaciuto nella gestione delle piccole cose, nelle uscite, nella freddezza di incercettare una traiettoria, ha fatto una grandissima partita nei particolari”.

Il forfait di Sensi ha dato modo a Sabiri di mostrare di che pasta è fatto: il venticinquenne di origini marocchine ha mostrato personalità, atletismo e capacità tecniche nel ruolo di trequartista, tanto che il mister abruzzese si dichiara quasi sorpreso: “Ha giocato una gran bella partita, pensavo potesse pagare qualcosa dal punto di vista emotivo, sarà una risorsa in più per noi”.

Ora la Sampdoria giocherà due partite consecutive in trasferta, a Bergamo contro l’Atalanta (mancheranno per squalifica Candreva e Bereszynski), poi andrà a Udine. Per Giampaolo è il momento di alzare l’asticella anche in trasferta per andare avanti con il proprio lavoro? Lui minimizza, ma sorride, commentando anche come ha giocato la sua squadra oggi: “Ho solo il vantaggio di conoscere l’ambiente e i calciatori, però tutte le partite sono difficili. Non sono sicuro di niente, vivo alla giornata, la posta in palio era alta, i tre punti sono molto importanti per noi, al cospetto di un Empoli che sa giocare a calcio, che è reattivo, che è giovane. La Samp se l’è giocata facendo un passaggio in meno rispetto a loro, abbiamo riempito i primi 45 minuti di corsa e di fatica e poi ci ha pensato Fabio. Alla prossima partita abbiamo otto giorni per pensarci. Da martedì ci riorganizzeremo”.

Le immagini di Sampdoria-Empoli

L’ultimo pensiero è per il pubblico: “La vittoria la dividiamo, oggi abbiamo vinto anche grazie a loro, nella difficoltà ci hanno tenuto sempre vivi, stavano lì, spingevano, non ci hanno fatto spegnere l’interruttore”. La ricucitura dello strappo sembra ormai terminata.

Sampdoria-Empoli 2-0

Reti: 14′ Quagliarella; 30′ Quagliarella

Sampdoria: Falcone, Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru (69′ Augello), Thorsby, Ekdal (85′ Vieira), Candreva, Sabiri (69′ Rincon), Caputo, Quagliarella (61′ Conti).

A disposizione: Audero, Ravaglia, Magnani, Montevago, Trimboli, Supriaha.

Allenatore: Giampaolo

Empoli: Vicario, Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi (78′ Cacace), Zurkowski (63′ Bandinelli), Asllani, Benassi (63′ Henderson), Bajrami (75′ Di Francesco), Cutrone (63′ La Mantia), Pinamonti.

A disposizione: Ujkani, Furlan, Stulac, Fiamozzi, Cacace, Tonelli, Luperto, Ismauli.

Allenatore: Andreazzoli

Arbitro: Rapuano di Rimini

Ammoniti: Bereszynski, Ekdal, Candreva, Conti (S); Bajrami, Asllani (E)

Spettatori: 9.069 paganti, incasso 116.119 euro.