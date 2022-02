Samp Primavera, spettacolosa vittoria in casa dell'Atalanta - Genova 24

Zingonia (Bg). Bella struttura quella del Centro Sportivo ‘Bortolotti’, dove la Primavera di Tufano ha affrontato i padroni di casa dell’Atalanta…

L’ultima volta che ci sono stato, se ben ricordo, era l’estate del 2004, ad assistere ad una amichevole fra i bergamaschi e la Samp di Walter Novellino… Ricordo col sorriso quella partita, perché solo nel secondo tempo mi resi conto che quei due signori, con cui stavo commentando le azioni, erano i genitori di Cesare Natali e Cristian Zenoni (avversari in campo) e fortuna che avevo esternato solo giudizi positivi…

Queste le distinte consegnate dai mister Brambilla e Tufano all’arbitro Bordin di Bassano, assistito dai guardalinee Pinna di Oristano e Pilleri di Cagliari:

Atalanta (3-4-1-2): Dajcar; Del Lungo, Ceresoli, Zuccon; Renault, Oliveri, Hecko, Fisic; Pagani; Omar, Giovane. A disposizione: Sassi, Sidibe, Chiwisa, Panada, Regonesi, Berto, Bernasconi, Stabile.

Sampdoria (3-5-2): Saio; Villa, Paoletti, Bonfanti; Somma, Pozzato, Yepes, Bontempi, Bianchi; Leonardi, Di Stefano. A disposizione: Tantalocchi, Napoli, Gaffi, Porcu, Mussu, Sepe, Dolcini, Chilafi, Bonavita, Vitale, Malagrida, Catania.

Il primo squillo è stato di marca blucerchiata, con Leonardi che si è liberato al tiro, in area, ma il suo mancino è stato bloccato dal portiere sloveno Matevz Dajcar, che si è ripetuto al 12°, andando a deviare in corner un tiro da fuori area di Di Stefano.

Al 24°, uno dei talenti atalantini, Federico Zuccon, ha servito Shakur Omar (svedese di origini somale), il cui tiro è stato deviato in angolo dall’attento Paoletti, frappostosi col corpo.

Al 34° grande occasione per il blucerchiati, con Yepes che ha innescato al tiro Di Stefano, che si è presentato a tu per tu con Dajcar, vedendosi ribattuto il piattone, a botta sicura, dal piedone dello sloveno.

Al 44° Leonardi, presa palla a centrocampo, ha poi servito Di Stefano, bravo ancora una volta ad andare al tiro: fuori di poco.

Mentre le squadre erano negli spogliatoi per l’intervallo, la considerazione venuta spontanea al cronista – a proposito del valore della rosa bergamasca – è stata la constatazione che uno dei migliori della Samp, Giovanni Bonfanti (portato in panchina da Giampaolo a San Siro contro il Milan), è arrivato in prestito, questa estate, proprio dall’Atalanta al Doria, perché a Bergamo non trovava i giusti spazi… Bravissimo quindi Tufano, ad aver dato una chiara fisionomia di gioco a questo gruppo.

Ad inizio ripresa, Brambilla ha messo in campo Gabriele Berto (per lo slovacco Richard Hecko. infortunato), ma soprattutto il pezzo forte, Alassane Sidibe (Costa d’Avorio), al posto dello svedese, di origini bosniache, di Adi Fisic.

Al 48° su cross di Ceresoli, grande occasione per l’Atalanta, sulla testa di Pagani, che ha colpito la traversa, ma è stata pronta la risposta dei ragazzi di Tufano, ancora con Di Stefano (servito da Yepes), che ha sparato sopra il legno trasversale bergamasco.

Al 59° su corner battuto da Paoletti, Leonardi è andato in cielo, sul secondo palo, ed ha schiacciato in rete la palla del vantaggio doriano… Ancora un grande goal del giovanissimo catanese – classe 2005- , che (vista la nostra passione nel paragonare i giocatori d’oggi a quelli di eri) ci ricorda tanto il ‘Marziano’ Alviero Chiorri,

Al 64° Tufano ha pensato bene dare più protezione al centrocampo blucerchiato, mandando in campo Sepe al posto Pozzato e Malagrida per lo stesso Leonardi, uscito fra gli applausi di pubblico e compagni.

Subito vivo il ragazzo di Pietra Ligure, Malagrida, bravo a slalomeggiare e guadagnarsi poi un calcio d’angolo.

Al 76° miracolo di Saio, che si è allungato a parare sulla riga una conclusione, a botta sicura, di Sidibe e poi ancora più bravo ad impedire la ribattuta al neo entrato Stabile.

All’82° è entrato Bonavita per Bontempi.

Al 90° facile parata di Saio su colpo di testa dei Bernasconi (un nome caro ai tifosi genovesi con i capelli bianchi).

Al 91° azione spettacolare blucerchiata, che ha chiuso la partita; Di Stefano ha preso palla a centrocampo, l’ha servita a Sepe, perfetto nel trovare Malagrida, il cui tiro è stato deviato da Dajcar sui piedi di Di Stefano… ed al ‘Corvo’ non è restato che appoggiare in rete la palla dello 0-2… Una volta si diceva ‘risultato all’inglese’.

Partita tatticamente perfetta, con tanti giocatori da elogiare… Saio, Villa, Paoletti, Bonfanti (grande partita da ex), Yepes, Di Stefano, Leonardi… insomma tutti, con Tufano in primis!