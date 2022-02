Genoa, perché il match col Venezia potrebbe riaprire la partita salvezza - Genova 24

Genova. Sembra incredibile, ma pur avendo vinto una sola partita in tutto il campionato, il Genoa non è ancora condannato.

La premessa: difficile che, dopo una stagione disgraziata sotto tanti punti di vista, il Grifone riesca a invertire la rotta in modo deciso e soprattutto, perché si realizzi l’impossibile, devono essere due le squadre a “mollare”. Una combinazione che rende i rossoblù non padroni del proprio destino. Tutto dipenderà anche da ciò che farà il Cagliari.

La chiave di tutto sta nella prossima giornata. Ennesima, ma stavolta vera ultima spiaggia.

Per sperare, domenica il Genoa deve vincere a Venezia e il Cagliari deve perdere con il Napoli lunedì sera. In questo modo gli uomini di Blessin si troverebbero a soli tre punti da entrambe le squadre con il vantaggio di aver vinto lo scontro diretto contro i lagunari (all’andata fu 0-0) e con la possibilità di giocarsi l’altro scontro diretto contro il Cagliari in casa con il vantaggio di aver già vinto l’andata. Aspetto fondamentale in caso di classifica finale con le squadre a parità di punti.

Il calendario non è per nulla agevole sino al 22 maggio: Inter ed Empoli in casa, Atalanta fuori, Torino in casa, Verona fuori, Lazio in casa, Milan fuori, poi Cagliari in casa nel fine settimana del 24 aprile, il derby alla quart’ultima, la Juventus in casa, il Napoli fuori e chiusura al Ferraris contro il Bologna.

Per riuscire a sperare, sempre che la prossima giornata sorrida al Grifone, il Genoa dovrà fare risultato con qualcuna delle grandi e cercare di tenere il più possibile la fiammella accesa, anche perché l’ultima giornata vedrà proprio affrontarsi Venezia e Cagliari. Incredibile il numero di pareggi inanellati dai rossoblù in stagione: 12. Sassuolo, Cagliari e Udinese, appaiate al secondo posto di questa particolare classifica, ne hanno collezionati solo 9.

A dare una spinta in più dal punto di vista del morale ai giocatori rossoblù potrebbe essere il ricordo che il Benevento, alla giornata 25 dello scorso campionato, aveva 25 punti e poi è scivolato verso la retrocessione. La Spal ne aveva 17 nel 2017-2018 e si è salvata con 38 punti. Il Crotone ne aveva 13 nel 2016-2027 e si salvò con 34 punti.

Altro aspetto che potrebbe aiutare il Genoa è il fatto che siano in tante le compagini a correre dietro, rendendo possibile inguaiare qualcuno che è più in alto: meno possibilità di risultati scontati nelle partite giocate con squadre “scariche” dal punto di vista dell’agonismo perché nulla hanno più da chiedere alla classifica.

Occorrerà poi vedere cosa succederà con il recupero tra Venezia e Salernitana, non scontato visto come la Salernitana ha venduto la pelle a Genova.

La matematica non condanna ancora il Grifone, ora spetta a Blessin e ai suoi uomini, a partire da Amiri, remare controcorrente con tutte le loro forze.