Saldi invernali, il bilancio amaro dei commercianti genovesi: "Tra pandemia e caro bollette poca la voglia di fare shopping" - Genova 24

Genova. Il bilancio è negativo. Si è steso un velo pietoso sull’andamento delle vendite e degli acquisti in città durante questa stagione di saldi invernali, inaugurata il 5 gennaio, conclusa ufficialmente il 18 febbraio e proseguita poi, con le vendite promozionali, fino a fine mese.

“I saldi non sono andati bene. Abbiamo risentito fortemente della situazione pandemica, soprattutto a gennaio, mese caratterizzato da un elevato numero di casi positivi al Covid. Molti malati, poche persone in giro, poca voglia di abbandonarsi allo shopping” spiega Manuela Carena, vice presidente Ascom Federmoda Genova.

E prosegue: “A febbraio poi, nelle prime settimane, abbiamo assistito a una piccola ripresa, sembrava che gli affari andassero meglio, e invece niente, si è tornati allo stallo precedente. I motivi di questo flop? Sono diversi e non c’entra il green pass, perché la maggior parte dei clienti lo possedeva e non sono stati riscontrate situazioni particolarmente critiche”.

Dopo quasi un mese dall’inizio dei saldi infatti, il 1° febbraio, è entrato in vigore l’obbligo di green pass per accedere nei negozi e locali commerciali. Molti esercenti si erano preoccupati, convinti che l’obbligo di verificare il certificato verde ai clienti potesse, in un certo senso, scoraggiarli a entrare e a lasciarsi andare negli acquisti. E invece, green pass o no, le vendite non sono andate bene ugualmente.

“I motivi di questo andamento negativo – spiega Manuela Carena – sono da ricercare nella mancanza di serenità e spensieratezza dei genovesi. Lo shopping gioca molto sull’aspetto emotivo e psicologico. Se le persone sono tranquille, allora sono più portare ad acquistare. Mentre lo stress e le tensioni dell’ultimo periodo hanno contribuito solo a farci perdere clienti”.

“Prima lo stress dovuto alla pandemia, poi l’incertezza e la tensione del periodo delle elezioni presidenziali, poi l’aumento esponenziale del prezzo delle bollette, luce e gas, il cosiddetto caro-bollette, poi per peggiorare la situazione è scoppiata anche la guerra in Ucraina“, prosegue Carena.

In particolare l’aumento delle bollette, annunciato per il primo trimestre del 2022, sta rischiando di mettere in difficoltà molte attività economiche, senza contare la stangata per le famiglie. Si parla infatti di un aumento del 55% per l’elettricità e del 41,8% per il gas.

E infine Carena conclude: “Usciamo da due anni molto difficili, le aziende che oggi ce l’hanno fatta sono quelle gestite da persone in gamba, che hanno saputo reinventarsi, trovare soluzioni alternative, stare al passo con i tempi e non abbandonarsi allo sconforto. Dal 1° marzo ricomincia la nuova stagione di vendite, ma in vista ci sono le elezioni comunali che di sicuro metteranno tutto in discussione“.