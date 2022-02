Sabato inaugurazione dello sportello trans di Arcigay in via del Lagaccio - Genova 24

Genova. Sabato 26 febbraio dalle ore 15.30 presso la sede di Arcigay Genova in via del Lagaccio sarà inaugurato lo sportello trans, un punto di accesso e di richiesta informazioni in grado di rispondere sugli aspetti che riguardano l’identità di genere e la transizione di genere, offrendo servizi dedicati al benessere e alla tutela della comunità trans.

Lo sportello, già aperto tutti i martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00, mette a disposizione in particolare di giovani in transizione e di genitori di persone in transizione di genere percorsi di gruppo d’incontro due sabati al mese. Il progetto è costruito in collaborazione con Aied Genova, Associazione italiana all’educazione demografica.

Il 26 febbraio ci sarà anche un ospite d’eccezione, Francesco Cicconetti, content creator, youtuber, autore su Vanity Fair, podcaster e volto noto su Instagram. Racconta da anni ai suoi follower e ad un grande pubblico la sua storia personale e la sua ironia, attraverso le quali trasmette informazioni e contenuti di rilievo.

Il progetto è finanziato dalla Chiesa Valdese attraverso i fondi dell’8 per mille e vede crescere la fiducia accordata ad Arcigay Genova, che per il terzo anno sta ricevendo finanziamenti per la messa in funzione dello sportello migranti Lgbti+.