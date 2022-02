Rubavano i bagagli dei passeggeri sui treni fingendo di chiedere informazioni: coppia di ladri in manette - Genova 24

Genova. Rubavano in coppia a bordo dei treni regionali i bagagli dei viaggiatori, sempre con la stessa tecnica: uno distraeva il passeggero e l’altro portava via zaini e borse.

Oppure, in qualche occasione erano arrivati a sostituire il bagaglio con un altro dello stesso tipo e dimensione in modo tale da non destare sospetti ed avere il tempo di fuggire.

Protagonisti un algerino di 29 anni e un siriano di 31 che sono stati arrestati dalla Polfer su ordinanza di custodia cautelare del gip di Genova.

I due, pregiudicati e senza fissa dimora, avevano anche rubato un bagaglio a un cliente dell’Hotel Galles, di fronte alla stazione Principe.