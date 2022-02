Ruba Rolex con la "strategia dell'abbraccio": denunciata coppia di ladri - Genova 24

Santa Margherita Ligure. Una coppia, uomo e una donna, entrambi 40enni e cittadini rumeni, sono stati denunciati dai carabinieri per furto.

La coppia aveva messo in atto la “tecnica dell’abbraccio”, strategia secondo la quale la donna si avvicina con fare cortese verso una vittima, cerca di abbracciarla, e una volta in contatto, con destrezza, ruba l’orologio al polso per poi allontanarsi, insieme all’uomo, suo complice, a bordo di un’auto.

Le indagini dei carabinieri, sono cominciate lo scorso 29 gennaio dopo una denuncia presentata da un’anziana di Santa Margherita Ligure alla quale era stato rubato un Rolex costoso.

Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, i militari hanno potuto ricostruire i fatti e da qui, attraverso una serie di analisi incrociate, sono risaliti ad un primo parziale identikit della truffatrice, individuando anche l’auto utilizzata dalla coppia per i loro spostamenti.

Grazie alla collaborazione di altri militari del territorio, l’uomo accusato di furto è stata individuato e fermato a Lavagna. Ulteriori accertamenti hanno permesso ai carabinieri di Lavagna di fermare lungo le vie di quella cittadina anche la donna, non presente a bordo del mezzo durante il primo controllo.