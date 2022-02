Rossi (Lega): "Anche a Sampierdarena un'area cani ma si decidano in breve tempistiche e competenze" - Genova 24

Genova. Le aree cani sono sempre in aumento, e anche nel quartiere di Sampierdarena, dove è in atto un grande lavoro di riqualificazione anti degrado, il consigliere e vice capogruppo della Lega in Comune Davide Rossi, ha pensato assieme ad un comitato dei residenti del quartiere, proprio ad un’area cani.

“C’è un ampio giardino che purtroppo, troppo spesso, viene utilizzato da bande di ragazzi che lo rendono in condizioni pietose, lasciando bottiglie e altra sporcizia. Il comitato dei residenti cerca, nonostante tutto, di tenerlo pulito, poiché spera ci siano le condizioni per dare il via al progetto che vedrebbe interessata l’area” commenta il consigliere leghista. Lo spazio si trova in cima a corso Martinetti, nel piazzale che porta da un lato al cimitero della Castagna dall’altra parte al campo Morgavi.

Al momento, però, ci sono dei dubbi e dei problemi che Rossi vuole definitivamente chiarire. “Ci sono state molte interlocuzioni sia con il Comune che con il Municipio, per realizzare il progetto. Ad oggi sono passati quasi quattro anni e mezzo da quando è nato il progetto. Non se ne sa più nulla; i residenti sono preoccupati e vorrebbero avere una risposta concreta sia dal Comune che dal Municipio, a seconda delle competenze, che ancora non sono chiare, e sui tempi di realizzo di quest’area. Bisogna dare una risposta definitiva e certa, ai tanti volontari che continuano costantemente a pulire a spese loro. Anche da questo Sampierdarena può ripartire. E’ un quartiere che merita molta attenzione, e anche su questo tema continuerò a seguire l’evolversi” conclude il consigliere della Lega in Comune Davide Rossi.