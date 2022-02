Risparmio energetico e rispetto per l'ambiente, domani la Lanterna si illumina di verde - Genova 24

Genova. Domani, venerdì 18 febbraio, in occasione della Giornata del Risparmio Energetico, la Lanterna si illuminerà in verde per sottolineare l’importanza della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente.

Il complesso monumentale, tra il 2017 e il 2019 è stato oggetto di un importante progetto di efficientamento energetico, “LED Lanterna e Dintorni”, realizzato grazie ai partner della Lanterna, con Slam capofila dell’iniziativa.

Grazie a questo, il simbolo di Genova, come i più famosi edifici del mondo, cambia il colore della sua illuminazione per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sui temi più importanti: con il suo sistema di illuminazione artistica è in dialogo costante con la città, recuperando la sua antica funzione di comunicazione.

L’illuminazione è visibile anche online grazie alla webcam donata al faro da Tecnosicurezza Genova.

Per la sua illuminazione artistica, La Lanterna è stata inserita come Showcase insieme ad altri importanti monumenti nel mondo sul sito Color Kinetics, che per le sue soluzioni innovative è punto di riferimento mondiale per l’illuminazione a LED.

In caso di condizioni meteo avverse/temporali, pur mantenendo il sostegno all’iniziativa promossa, l’illuminazione artistica e la webcam dovranno essere disattivate per preservare gli impianti dal rischio di danni causati dalle scariche atmosferiche.

Il Complesso Monumentale della Lanterna è visitabile da venerdì a domenica e festivi dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17.30) con il suo Open Air Museum nel parco, il suggestivo Museo nelle antiche fortificazioni e il faro, fino a raggiungere la prima terrazza panoramica con vista a 360° sulla città e il suo porto.

Modalità d’accesso

Il Complesso Monumentale della Lanterna di Genova è visitabile tenendo conto di tutte le misure di sicurezza definite dalle autorità competenti. Tra queste, come da indicazioni vigenti per il contrasto e il contenimento del diffondersi del Covid-19.

Per accedere al Complesso Monumentale (inclusi gli spazi esterni dell’Open air Museum) tutti i visitatori dai 12 anni devono esibire il green pass rafforzato al personale del ticket office all’inizio della passeggiata.