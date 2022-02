Rischio spaccatura, il centrodestra a Tursi dribbla l'ordine del giorno su Mattarella - Genova 24

Genova. A poco più di una settimana dall’elezione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e nel bel mezzo della crisi del centrodestra scaturita dopo le dinamiche di voto in parlamento, in consiglio comunale a Genova va in scena una polemica che riguarda proprio la partita del Quirinale.

Oggi in aula rossa, in apertura di seduta del consiglio, il presidente Federico Bertorello ha convocato una riunione dei capigruppo per un’informativa urgente. La riunione serviva a risolvere una questione spinosa: in programma c’era da votare un “fuori sacco”, un ordine del giorno, proposto dal Pd, con il quale l’assemblea avrebbe voluto ringraziare il presidente Mattarella ringraziandolo per il “bis” e augurandogli buon lavoro.

L’ordine del giorno era stato approvato dalla riunione mattutina dei capigruppo ma rischiava di non essere votato dai consiglieri di Fratelli d’Italia. Sta di fatto che la segreteria, nel pomeriggio, lo ha dichiarato inammissibile perché non “attinente a questioni cittadine” e quello che è stato portato in aula dopo la riunione è stato un’espressione di sentimento, a nome del consiglio, letta dallo stesso presidente Bertorello. Il contenuto era invariato ma la modalità ha permesso di evitare il voto e rendere evidente quella che sarebbe stata una spaccatura all’interno della maggioranza.

In effetti, alla fine della lettura, il documento è stato accolto da un applauso dei consiglieri comunali. Ma non da quelli di Fratelli d’Italia (e in maniera sparuta da altri esponenti del centrodestra).

“Il gruppo di Fratelli d’Italia non avrebbe votato il documento, e allora il centrodestra piuttosto di spaccare la maggioranza ha preferito non ringraziare Mattarella – scrive il gruppo del Pd in una nota – lo ringraziamo noi il presidente Mattarella e gli chiediamo scusa per la brutta figura che ha fatto oggi il consiglio comunale di Genova”.

Quello che sarebbe stato in altre occasioni derubricato a uno screzio tra gruppi e fazioni, nei giorni dello scontro interno al centrodestra a livello nazionale e regionale, fa più rumore che mai.