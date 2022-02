Riqualificazione degli impianti sportivi in Liguria: stanziati fino a 400.000€ - Genova 24

La Liguria è una regione che, per sua natura, coinvolge più ambienti diversi.

C’è chi la sceglie come meta per nuotare, per il trekking, per gli sport acquatici ma anche per quelli invernali…

Si può affermare che lo sport, in Liguria, è di casa.

Per rendere la regione più accogliente e accessibile riguardo alle attività sportive, bisogna puntare tutto sulla riqualificazione degli impianti e delle strutture del settore.

Con un bando stanziato dalla Regione, le associazioni sportive, le società dilettantistiche e gli enti no profit, potranno ottenere fino a 400.000€ per rinnovare la propria struttura.

Come?

Con l’acquisto di macchinari e attrezzature sportive, dotazioni necessarie a garantire la sicurezza, opere murarie di riqualificazione, specialmente riguardanti gli interventi volti a rendere le barriere architettoniche più inclusive e accessibili, e molto altro ancora!

