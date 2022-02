Rinviato al 7 maggio il campionato mondiale di Canestrello Ligure, si terrà a Quarto - Genova 24

Genova. La IV edizione del Campionato mondiale del Canestrello Ligure è rinviata al 7 maggio 2022. Il rinvio della manifestazione è dovuto alle incertezze della pandemia Covid-19 e alla sua continua evoluzione.

Al fine di consentire una partecipazione ampia e in completa sicurezza, il comitato organizzatore ha deciso di posticipare la data della manifestazione.

Il Campionato del Mondo del Canestrello è nato per promuovere una delle prelibatezze della cucina ligure, infatti i canestrelli sono biscotti tipici di numerose zone dell’Italia, ma sono particolarmente diffusi in Piemonte e in Liguria.

I canestrelli sono dolci popolari, le cui origini sono antichissime, nel Canavese e nella Valle di Susa venivano preparati sin dal Medioevo e si offrivano in occasione di matrimoni, battesimi, feste religiose, carnevale.

La nuova edizione del Campionato si terrà Sabato 7 Maggio 2022 presso la prestigiosa sede di Castello Coppedè a Genova Quarto.

Permarranno valide tutte le iscrizioni arrivate fino ad oggi e saranno pubblicate nei prossimi giorni le nuove modalità di partecipazione studiate al fine di rendere il Campionato Mondiale del Canestrello una manifestazione sicura per tutti i partecipanti, nel rispetto di tutte le normative di sicurezza anticovid.

Per rimanere aggiornati sul Campionato Mondiale del Canestrello è possibile visitare la pagina facebook https://www.facebook.com/campionatomondialecanestrello/ Oppure richiedere maggiorni informazioni a info@expoaltavaltrebbia.it